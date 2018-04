MALTEMPO: ecco DOVE colpirÃ  di piÃ¹ nei prossimi giorni

L'aria fredda di una circolazione depressionaria in arrivo dall'oceano Atlantico, penetra in queste ore sul Mediterraneo centro-occidentale. Ne trarrà origine una vistosa figura di bassa pressione che andrà a stabilire il proprio perno sui mari prospicenti l'Italia nei primi giorni di maggio. La terza mensilità della primavera meteorologica, esordirà quindi sotto condizioni di instabilità , attraverso un gorgo di nubi in formazione attorno alla nuova depressione. Saranno sistemi nuvolosi compatti, accompagnati frequentemente da precipitazioni.

Queste ultime cominceranno a farsi vedere già questa sera a partire dalla Sardegna, per poi progredire nel corso della notte verso le regioni dell'Italia centrale, soprattutto la Toscana. Tra il pomeriggio e la serata di domani, martedì primo maggio, precipitazioni in arrivo anche al nord. Entro la mattina di mercoledì 2 maggio, accumuli talora abbondanti di pioggia sono previsti sulla fascia alpina e prealpina della Valle d'Aosta, il Piemonte e la Lombardia. Instabilità a sfondo temporalesco sulla Sardegna.

Nel pomeriggio di mercoledì la depressione tenderà a spostare il proprio perno verso l'Italia centrale. Mercoledì e giovedì 3 maggio saranno ancora due giornate di tempo inaffidabile su gran parte del Paese, vi saranno precipitazioni a carattere moderato e continuo ma non mancheranno neppure i temporali soprattutto nelle ore pomeridiane e sulle zone interne, laddove qualche occasionale schiarita potrà regalare qualche ora di sole necessaria allo sviluppo di qualche nube cumuliforme.

L'instabilità è prevista attardarsi anche venerdì 4 maggio, dovremo aspettare il weekend, sabato 5, domenica 6 maggio per avere un miglioramento più convincente delle condizioni atmosferiche.

Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it