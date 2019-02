Lungo termine: sull'Italia potrebbe riaprirsi il rubinetto della PIOGGIA?

La prima mappa mostra la probabilità (espressa in percentuale) che in Italia possa cadere una precipitazione superiore a 5mm durante la giornata di martedì 5 marzo.

Come si può notare dalla cartina, l'abbassamento del flusso atlantico dovrebbe garantire alcune precipitazioni sulle regioni settentrionali.

La massima probabilità che possa piovere (o nevicare in montagna) si avrà sull'arco alpino occidentale (Val d'Aosta e Piemonte occidentale) con punte fino al 70% .

Sulle pianure del nord la stessa percentuale risulterà compresa tra il 20% della zona orientale e il 45-50% del settore centro-occidentale.

La seconda mappa mostra la probabilità (espressa in percentuale) che in Italia possa cadere una precipitazione superiore a 5mm durante la giornata di mercoledi 6 marzo.

Al nord si adrebbe dall'80% della Val d'Aosta al 45% del basso Piemonte e la Liguria.

Probabilità di pioggia in aumento (anche se non di molto) anche sul Tirreno e la Sardegna, con un picco del 40% in corrispondenza della Toscana.

Al sud e lungo il versante adriatico, almeno secondo il modello americano e in questo frangente temporale, non dovrebbe piovere.