Il tempo di PASQUA: **ULTIMI AGGIORNAMENTI**

Come sono gli ultimi aggiornamenti per il tempo di Pasqua in Italia? Le notizie sono nel complesso positive sia dal punto di vista termico che fenomenologico.

Ecco il quadro sinottico previsto per il primo pomeriggio della giornata festiva secondo il modello americano:

La spina nel fianco che insiderà il periodo pasquale sarà una depressione centrata sul nord Africa; le depressioni nord africane sono sempre molto difficili da prevedere; spesso sono lente, recarcitranti, ma di colpo scattano come molle verso nord-est, guastando il tempo italico con la pioggia.

Nella giornata di Pasqua tutto ciò non dovrebbe succedere: la depressione sarà ancora lontana dalla nostra Penisola che potrà quindi beneficiare di condizioni stabili, anche se con quallche piccola eccezione.

Ecco la mappa che riassume il tempo che avremo in Italia nella giornata di Pasqua , secondo il nostro modello.

Le uniche zone che potrebbero rischiare qualche piovasco saranno la Sardegna orientale, le Alpi occidentali e orientali, ma si tratterà davvero di poca cosa.

Su tutte le altre regioni avremo un tempo asciutto, molto mite e con il cielo che potrebbe essere solcato da sottili velature; il sole si vedrà a tratti come dietro un vetro smerigliato nell'arco della giornata.

La giornata sarà comunque ideale da passare all'aria aperta. Un po' di vento da sud-est sarà presente solo tra la Sardegna, la Sicilia e la Calabria, per il resto la ventilazione sarà debole.

