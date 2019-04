Il TEMPO della SETTIMANA 8-14 aprile: altre PREZIOSE PIOGGE in vista!

Arriverà altra pioggia. Meno male. Ce lo aspettavamo, dopo due mesi di alta pressione, che il tempo potesse in qualche modo compensare con una configurazione barica completamente diversa. E' quello che sta accadendo ed accadrà ancora per almeno altri 10 giorni.

Prepariamoci allora a riaprire gli ombrelli:





La fase piovosa più importante della settimana interverrà tra mercoledì 10 e venerdì 12 aprile, a causa di una depressione che metterà radici sul territorio ed assicurerà precipitazioni distribuite in modo quasi democratico.



Il tempo tenderà invece a migliorare nel corso del prossimo fine settimana ma potrebbe trattarsi solo di una pausa temporanea in un contesto di spiccata variabilità.

Sintesi grafica del tempo previsto per la settimana 8-14 aprile:





SINTESI delle previsioni da lunedì 8 a domenica 14 aprile:



lunedì 8 aprile: instabile sul basso Adriatico e marginalmente anche sul resto del sud e sull'estremo nord-est con alcuni rovesci sparsi, tempo migliore altrove.



martedì 9 aprile: instabile sul nord-est con locali rovesci pomeridiani, coinvolta anche l'est Lombardia, tempo buono altrove.



mercoledì 10 aprile: generale peggioramento a partire dai versanti occidentali con piogge e rovesci.



giovedì 11 e venerdì 12: depressione in azione sull'Italia, piogge soprattutto al centro, al sud e sull'estremo nord-est.



sabato 13 e domenica 14: nuvolosità variabile con residue piogge solo al sud, domenica tempo migliore ovunque.