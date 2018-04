Il bel tempo stabile resterà un miraggio...

Lo scenario barico attuale, con le depressioni in visita all'area mediterranea e l'alta pressione stabile sulla regione scandinava, dovrebbe protrarsi sino alla metà del mese, quando il modello americano prova a lanciarci "segnali" diversi.



Ci sono infatti tra le mappe movimenti interessanti di una zona di alta pressione di m atrice africana in improvviso inserimento nell'area mediterranea subito dopo la metà del mese, ma con tendenza a muoversi troppo rapidamente verso il centro del Continente.



In questo modo si innescherebbero nuovamente due tipi di "reazione": quella delle correnti fredde in rientro da est, ma contemporaneamente anche quella di altri fronti atlantici destinati a percorrere le basse vie, cioè quelle mediterranee, giungendo sino a noi con il loro carico di instabilità.



In altre parole il bel tempo stabile, cioè prolungato, con buona probabilità resterà un miraggio . E' vero che anche lo spread, il famoso differenziale, vede con buona probabilità un intervallo soleggiato subito dopo metà mese, ma si tratterebbe dello slancio generoso ma improvvido di un anticiclone che subito potrebbe essere punito.



In pratica da est o da ovest siamo destinati ad assistere ad un mese dalle pieghe spesso instabili, ancora influenzato da quanto successo a fine febbraio sul Continente .



Ci sono anche ipotesi più semplici peraltro: come la penetrazione di figure depressionarie in modo più franco dopo il 20 senza che prima intervenga chissà quale slancio anticiclonico e non è detto che possa essere questa la chiave di lettura giusta.



RIASSUMENDO

Il team di MeteoLive conferma un tempo spesso instabile su molte regioni da qui alla metà del mese, ipotizza una certa stabilizzazione (media attendibilità) subito dopo la metà del mese, per lasciare poi il posto ad una terza decade di aprile alquanto capricciosa ed anche decisamente più fresca.