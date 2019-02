Anticipo di PRIMAVERA su molte nazioni europee

Ecco il quadro delle anomalie termiche in Europa previsto per le ore centrali di venerdì 15 febbraio.

Gran parte dell'Europa centro-settentrionale avrà pesanti anomalie termiche al rialzo stante la presenza di un vasto anticiclone.

Farà invece più freddo sull'Europa sud-orientale dove si prevedono fino a 3-4° in meno rispetto alle temperature normali.

Come si nota dalla mappa, in Italia avremo valori superiori alla media al centro e al nord, in media invece al sud.

Sabato 16 febbraio la situazione resterà immutata: mitezza quasi primaverile sui meridiani settentrionali e centrali del Continente, più freddo invece sull'Europa orientale e meridionale.

In Italia avremo temperature addirittura lievemente al di sotto della media al sud, mentre al nord e su parte del centro avremo un clima mite e gradevole specie di giorno.

