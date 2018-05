Allerta Protezione Civile: intenso maltempo domani, rischio nubifragi e venti forti

Nella giornata di domani il transito di una intensa depressione arrecherà piogge e temporali su gran parte della penisola. Fenomeni particolarmente intensi sono attesi sulle due Isole Maggiori, in particolar modo sulla Sardegna. Attesi anche venti forti.

Ecco tutti i dettagli nel bollettino della Protezione Civile:

Previsioni meteo Mercoledì 2 Maggio 2018

Precipitazioni:



- diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati;



- da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori alpini e meridionali del Piemonte, Prealpi lombarde, Trentino, Appennino emiliano-romagnolo, Toscana e settori occidentali della Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente moderati;



- sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Veneto, Alto Adige, Liguria, Umbria occidentale, Lazio settentrionale, Calabria centro-meridionale e restanti settori di Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Sicilia, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati;



- isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sul resto del territorio nazionale, con quantitativi cumulati deboli.



Visibilità: nessun fenomeno significativo.



Temperature: massime in locale sensibile diminuzione al nord-ovest, Sicilia e Calabria; massime in locale sensibile aumento su Lazio, Umbria e Toscana meridionale.



Venti: da forti a burrasca dai quadranti settentrionali sulla Sardegna, con raffiche di burrasca forte da nord-ovest sui settori occidentali e meridionali dell’isola; forti sud-orientali sulla Sicilia, in rotazione da sud-sud-ovest nella seconda parte della giornata con rinforzi di burrasca o burrasca forte in serata, specie sul settore occidentale dell’isola; forti sud-orientali sulle regioni meridionali della Penisola, in estensione dalla serata ai settori adriatici centrali, con raffiche di burrasca specie sui settori ionici e sulla Puglia; forti settentrionali su Liguria, in estensione alla Toscana ed ai restanti settori appenninici del centro, con raffiche di burrasca specie sul Ponente ligure.



Mari: da agitati a molto agitati il Mare e il Canale di Sardegna; da molto mosso ad agitato, fino a molto agitato dalla serata, lo Stretto di Sicilia; molto mossi i restanti bacini occidentali e meridionali, fino a localmente agitato lo Ionio; tendente a molto mosso dalla serata l’Adriatico centrale.