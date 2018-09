"Super" anticiclone confermato anche dal modello europeo; temperature elevate ed estate tardiva

Ne abbiamo parlato già nell'aggiornamento di oggi pomeriggio e possiamo confermarlo anche con queste ultime mappe che arrivano direttamente dal centro di calcolo europeo con sede a Reading (UK). Un potente anticiclone terrà sotto scacco il tempo atmosferico d'Europa nel corso della prossima settimana. Tra lunedì 10 e sabato 15, ne saranno interessati soprattutto i settori meridionali europei ma l'anticiclone avrà ripercussioni anche sulle temperature previste in Europa centrale. Le giornate più calde e stabili sono previste dai modelli tra lunedì e mercoledì, in seguito dovrebbe esserci un rientro del quadro termico entro i limiti della normalità.



Nella prima metà della prossima settimana saranno ancora possibili sul nostro Paese valori di temperatura alquanto elevati; i modelli ipotizzano picchi sin oltre la soglia dei 30°C su diverse regioni. Approfondimenti: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/l-estate-settembrina-si-e-con-temperature-ancora-oltre-30-c-ecco-dove/74875/



A lungo termine il modello europeo mette ancora in luce una buona mobilità delle figure bariche sull'Europa, con una circolazione che sarebbe piuttosto vivace e dinamica. Si rafforza quindi l'ipotesi di una vera e propria rottura estiva in grande stile nella seconda metà del mese, ad opera di una perturbazione dalle origini oceaniche. La previsione necessita però ancora di conferme, nel frattempo godiamoci l'estate tardiva della prossima settimana che al momento appare l'unica cosa davvero sicura.



Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it