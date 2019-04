Meteo a 15 giorni: nell'uovo di Pasqua forse tanti acquazzoni

Sono cambiate le proiezioni per la Pasqua : i modelli per ora cancellano il tentativo dell'anticiclone di prendere possesso dell'Italia e ipotizzano invece la sua permanenza in posizione anomala sulla Scandinavia; in questo modo Il Mediterraneo centrale potrebbe essere nuovamente abbracciato dalle saccature atlantiche dispensatrici di PIOGGIA.



Così dall'Uovo di Pasqua potrebbero spuntare gli acquazzoni, in realtà tutto questo potrebbe accadere già dal Venerdì Santo. Il modello americano è pessimista.

Il problema è che una volta attivato il flusso da sud ovest e trovato un nuovo equilibrio, il tempo se lo tiene stretto: ecco allora proprio la carta barica prevista per venerdì 18 aprile, dove risulta evidente l'affondo di un fronte da sud ovest.

Si tratta della media degli scenari del modello americano , qui si salverebbe solo il sud:







Nei giorni successivi l'affondo della saccatura sembrerebbe persistere, posizionandosi proprio a ridosso del nostro Paese. Questo non significa necessariamente che pioverà per tutto il giorno e ovunque, ma che il tempo rimarrà instabile, dunque soggetto ad un alto rischio di acquazzoni. Farà fresco ma non freddo, anzi al sud il continuo richiamo di correnti di Libeccio manterrà le temperature su valori particolarmente miti.

Qui la media degli scenari del modello americano per il giorno di Pasqua :