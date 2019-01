Meteo a 15 giorni: MALTEMPO e anche NEVE a quote basse

Potremmo anche dirvi che da qui a fine mese o per l'inizio di febbraio tutto l'impianto barico sull'Europa verrà sconvolto da un'azione dei venti contraria al normale andamento del tempo in Europa, potremmo mostrarvi carte pazze, che pure i modelli disegnano in qualche emissione "spericolata", ma non sarebbe più scienza.



Andiamo per gradi allora e cominciamo a confermare la fase molto dinamica e senza anticiclone a mettere i bastoni tra le ruote ai vortici atlantici da qui alla fine del mese e anche per la prima parte di febbraio.



Ne conseguirà un tempo spiccatamente variabile tra martedì 29 e mercoledì 30, accompagnata anche da correnti favoniche al nord-ovest, utilissime in questa fase della stagione a preparare il terreno a nevicate a quote basse su quel settore del Paese.



Infatti per la fine di gennaio ecco arrivare di gran carriera un'altra profonda depressione , in grado di richiamare forti correnti meridionali miti al centro e al sud, di risucchiare per qualche ora aria fredda da est al nord e di regalare così una fitta nevicata al nostro settore alpino (finalmente) e per qualche ora forse anche sulle pianure nord-occidentali (grazie al precedente foehn e all'azione del vento da est).



La sciroccata finirà per portare pioggia ovunque in pianura ma molta neve dovrebbe continuare a cadere sul settore alpino, piogge battenti colpiranno le regioni centrali, mentre la neve purtroppo in Appennino cadrà solo a quote molto elevate.



La depressione sembra poi destinata ad allontanarsi verso levante nei giorni successivi, concedendo una tregua di tempo migliore ovunque. Da lì in poi attendiamo segnali di svolta: se è vero come si dice che finalmente avverrà questo contatto tra i vari piani di cui si compone l'atmosfera, forse il febbraio continuerà a risultare particolarmente dinamico.



SINTESI da MARTEDI 29 gennaio a LUNEDI 4 febbraio:

martedì 29 gennaio: correnti da nord-ovest sull'Italia con tempo variabile, ventoso, sul basso Tirreno ancora nuvoloso con qualche precipitazione, nevosa in Appennino oltre i 700m sulla Calabria.



mercoledì 30 gennaio: giornata di intervallo e tempo nel complesso buono. Gelate notturne possibili su tutte le zone interne, specie al nord e al centro.



giovedì 31 gennaio: al via una nuova fase perturbata a partire dal nord-ovest e le regioni centrali tirreniche con neve in pianura su Piemonte e Lombardia, oltre che nei fondovalle alpini e sull'Appennino Ligure a quote molto basse, inizialmente sui fondovalle alpini del Triveneto, nel Bellunese, sull'Emilia occidentale. Sul medio Adriatico e al sud irregolarmente nuvoloso, ventoso ma asciutto. Mite al centro e al sud, freddo al nord.



venerdì 1° febbraio: maltempo al nord, al centro e sulla Campania con piogge, rovesci e anche qualche temporale sulle coste del Tirreno, neve a quote molto basse al nord-ovest ma con limite in rialzo, per il resto neve solo oltre i 900-1000m sul settore alpino, al sud nuvolaglia con schiarite, molto mite, specie in Sicilia.



sabato 2 febbraio: piogge e temporali ovunque, neve solo sulle Alpi tra gli 800 e i 1000m, più basso il limite ad ovest. Miglioramento dalla sera sul nord-ovest.



domenica 3 febbraio: instabile su medio Adriatico e meridione con le ultime precipitazioni, finalmente nevose anche sui rilievi marchigiani ed abruzzesi oltre i 700m, schiarite altrove, ventoso, temperature in calo al centro e al sud, in rialzo al nord.



lunedì 4 febbraio: migliora ovunque.