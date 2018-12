Meteo a 15 giorni: conferme per un Natale FREDDO e PERTURBATO in Italia

Due zone di alta pressione ai lati e un canale depressionario nel mezzo con depressioni e maltempo in transito da nord-ovest verso sud-est sul nostro Paese. Potrebbe essere questo lo schema barico che ci accompagnerà nell'ultima decade di dicembre (e di conseguenza nel periodo natalizio).

La prima mappa valida per venerdì 21 dicembre mostra l'alta pressione delle Azzorre (quella mite) lambire la parte meridionale dell'Iberia; a nord-est sarà invece presente la propaggine più orientale dell'alta pressione russa, con valori termici al suolo alquanto bassi. In mezzo avremo il canale depressionario sopra citato che rinnoverà condizioni instabili, se non perturbate sulla nostra Penisola.

Più che il freddo, in un primo tempo sarà il maltempo a rendersi protagonista da nord a sud durante le feste natalizie.

La domenica che precederà il Natale (seconda mappa) mostra una vasta circolazione depressionaria che abbraccerà tutta l'Europa e gran parte dell'Italia.

L'alta pressione "scaccia inverno" sarà lontana dalla nostra Penisola, restando "di quinta" sul vicino Atlantico.

Una situazione del genere, qualora divenisse reale, sarebbe foriera di maltempo soprattutto al nord e al centro con la neve che imbiancherebbe a dovere le Alpi e buona parte della dorsale appenninica centro-settentrionale.

La medesima situazione potrebbe trascinarsi fino al giorno di Natale (terza mappa). L'ultimo run del modello americano opta per una festa natalizia all'insegna del maltempo sull'Italia, con il freddo che potrebbe interessare soprattutto le regioni settentrionali (dove sarà palese il rischio di neve a bassa quota). A seguire, potrebbe arrivare anche una forte diminuzione delle temperature, ma è davvero presto per parlarne adesso.