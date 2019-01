Meteorite colpisce la luna durante l'eclissi: impatto immortalato in foto

L'eclissi di luna totale, che si è verificata nella notte fra Domenica e Lunedì, ha assunto una affascinante particolarità: durante la fase d'ombra della luna infatti è stato notato un piccolo "lampo" sulla superficie del satellite.

In particolare, in molti osservatori hanno notato un breve e piccolo bagliore, poi immortalato di fatti nelle foto come un puntino bianco nell'area nord-occidentale della luna. Il fenomeno è stato sicuramente causato dall'impatto di un meteorite sulla Luna, come riporta il sito New Scientist nelle ultime ore.

La conferma è arrivata anche dall'astronomo Jose Maria Madiedo, dell'Univetrsità di Huelva in Spagna, che dopo oltre 10 anni di osservazioni, è finalmente riuscito nell'intento di immortalare un impatto meteoritico durante un'eclissi lunare. Impatto avvenuto esattamente alle 5:41 CET di lunedì 21 gennaio.

Si tratta di un evento decisamente raro, quello dell'impatto di un meteorite osservato proprio durante l'eclissi. Meno raro è che, in generale, corpi rocciosi che viaggiano nello spazio vadano a infrangersi contro la superficie lunare o in prossimità di essa.

L'immagine che segue è stata scattata da Jose Maria Madiedo, astronomo dell'Università di Huelva in Spagna. Quest'ultimo ha confermato lo schianto attraverso un Tweet.