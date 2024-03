Tutto il TEMPO previsto sino a Pasqua: tra maltempo e sbalzi termici!

Nel fine settimana delle Palme correnti più fredde da nord favoriranno temporali tra sabato pomeriggio e domenica pomeriggio dapprima sul nord-est, poi sul medio Adriatico, unitamente ad un generale rinforzo della ventilazione da nord e da qualche grado in meno ovunque.

La prossima settimana si aprirà con il sole ma durerà lo spazio di qualche ora perché una prima perturbazione ci investirà da ovest portando piogge, rovesci, temporali e anche nevicate a quote piuttosto basse sulle Alpi (tra 900 e 1400m). Qui il quadro barico previsto:

Una seconda perturbazione insisterà tra mercoledì 27 e giovedì 28 portando ulteriore maltempo, specie al nord e sul Tirreno ma la quota neve comincerà ad attestarsi tra i 1400-1600m sul settore alpino.

Più di un modello ipotizza poi una pausa tra venerdì 29 e sabato 30, grazie alla temporanea rimonta di un cuneo anticiclonico, come si vede qui:

Non tutti però prevedono una finestra di tempo buono e mite così pronunciata, anzi il 55% dei modelli propone il costante afflusso di aria umida, anche se molto mite, sulle nostre regioni settentrionali con piogge intermittenti, mentre al centro e al sud il tempo riuscirebbe a rimanere asciutto e particolarmente mite. Pessima peraltro questa evoluzione per la quota neve sulle Alpi, che schizzerebbe ben oltre i 2000m.



Dalla domenica di Pasqua però e più ancora dal lunedì dell’Angelo il maltempo si riaffaccerebbe da ovest in maniera più importante, coinvolgendo anche le regioni centrali, come vediamo dalla media degli scenari del modello americano:

E le conseguenze precipitative complessive? Cominciamo dalla neve, che farà bella mostra di sé sino a giovedì 28 marzo con un contributo importante oltre i 1500m, ma poi cancellate pure questa mappa perché nel volgere di breve alle quote inferiori il rialzo termico se la mangerà quasi tutta:

Sulle piogge invece gli accumuli sino a Pasquetta confermano fenomeni molto generosi al nord e lungo il Tirreno, in linea con le ultime emissioni:

IN SINTESI: sembra ormai certa al 95% la fase di maltempo di metà settimana, mentre ancora qualche incertezza si palesa tra venerdì 29 e domenica 31 marzo: entrerà o no sull’Italia la saccatura sull’ovest del Continente? L’anticiclone resisterà solo parzialmente e soprattutto al centro-sud? E’ quanto sembra possa avvenire, ma al nord il rischio pioggia rimarrà alto per tutto il periodo. Seguite comunque gli aggiornamenti!