Ecco i momenti più FREDDI del periodo con rischio NEVE su…

Correnti settentrionali stanno per dominare il tempo sul nostro Paese per alcuni giorni. In seno a questo flusso si inseriranno impulsi freddi in quota che accentueranno l’instabilità specie lungo l’Adriatico e al sud, ma a tratti anche sul resto del Paese.

Il momento più freddo ed instabile della settimana sarà quello di giovedì 18 aprile, quando un vortice più esteso degli altri, accompagnato dall’isoterma di zero gradi a 1500m, andrà ad investire la Penisola da nord a sud portando rovesci temporaleschi, grandinate e persino la neve lungo la dorsale appenninica e le Alpi centro-orientali fin sotto i 1000m:

Ecco lo scenario previsto dal modello americano per le 17 di giovedì 18 aprile:

E guardate anche le temperature a 1500 per lo stesso intervallo di tempo con il vortice centrato sul medio Tirreno:

L’altro momento freddo è previsto per lunedì 22 aprile, quando l’isoterma di zero gradi a 1500m colpirà tutto il versante adriatico, portando anche rovesci di neve in Appennino a quote basse, cioè inferiori ai 1000m:

Anche nei giorni successivi seguiteremo a ricevere la visita di vortici freddi dal nord Europa che potrebbero però concentrarsi maggiormente sul settentrione, rovinando su queste zone il Ponte del 25 aprile, ma su questo ci saranno altri approfondimenti, intanto copritevi!