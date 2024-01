Meteo 7 giorni: settimana di forti sbalzi, anche pioggia e NEVE

Sta per cominciare una settimana di sbalzi termici notevoli ed anche diverse sorprese, sia di stampo invernale che primaverile all’interno della stessa perturbazione. Per essere più chiari ci saranno almeno due fasi instabili:

– la prima tra lunedì e martedì, davvero di poco conto, relegata alle regioni meridionali.

– la seconda tra mercoledì e sabato e sarà decisamente più organizzata ed estesa.

La perturbazione principale, dunque, arriverà mercoledì 17 gennaio a partire dal nord, dove nel frattempo si sarà sviluppato un cuscinetto freddo nei bassi strati. All’arrivo del fronte caldo della depressione potremo imbatterci nei primi fiocchi di neve a bassa quota del 2024, come già visto in questo articolo. La previsione della neve è ancora molto incerta, per cui dovremo attendere almeno un paio di giorni per capire con chiarezza dove esattamente scenderà la neve.

Tra venerdì e sabato la perturbazione si estenderà anche al resto d’Italia, producendo anche un vistoso calo termico. Ricordiamo, infatti, che nei due giorni precedenti buona parte d’Italia farà i conti coi venti tiepidi di libeccio e scirocco, pronti a portare le temperature fino a 20-21°C su molte località.

Da domenica ennesimo colpo di scena: l’anticiclone tornerà con prepotenza su tutta Italia sotto la spinta del potente ciclone islandese. Il vortice polare tornerà a ricompattarsi, rimandando gli scenari invernali al termine di gennaio se non addirittura al mese di febbraio.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 15 gennaio: velocissimo impulso instabile sul Meridione, più secco al nord e alto Tirreno. Temperature stazionarie o in lieve aumento

Martedì 16 gennaio: ultime piogge al sud, migliora rapidamente ovunque

Mercoledì 17 gennaio: nuova perturbazione in arrivo al nord, fiocchi di neve possibili a bassa quota in Val Padana, specie in Lombardia (da confermare). Temperature in repentino aumento su centro, sud e isole maggiori per l’arrivo dei venti da sud.

Giovedì 18 gennaio: maltempo al nord e medio-alto Tirreno. Nubi in aumento altrove, temperature in aumento specie al sud e versante adriatico con punte di 20-21°C.

Venerdì 19 gennaio: maltempo al nordest con neve in collina e localmente a bassa quota su Lombardia, Emilia, Veneto, Piemonte, piogge in estensione su tutto il centro Italia. Temperature in graduale calo.

Sabato 20 gennaio: maltempo diffuso al sud e medio-basso Adriatico, migliora altrove. Temperature in netto calo.

Domenica 21 gennaio: tempo in rapido miglioramento ovunque, sereno su tutto il centro e il nord. Temperature in lento aumento.

