Depressione da mercoledì, spunta la neve a bassa quota

Sempre più conferme arrivano dai principali centri di calcolo riguardo il peggioramento di metà settimana, decisamente il più interessante di questa prima metà di gennaio. Si tratterà dell’ennesima perturbazione atlantica, ma quantomeno in grado di portare piogge abbastanza diffuse e soprattutto primi segni d’inverno del 2024 (solo su alcune nostre regioni).

Il fronte caldo della depressione irromperà sul nord Italia già da mercoledì 17 e sarà proprio questo il momento propizio per l’arrivo dei fiocchi di neve a bassa quota sul nord Italia. Il merito andrà senz’altro al cuscinetto d’aria fredda che già da un paio di giorni sta prendendo forma sulla Val Padana e che ad inizio settimana si consoliderà ulteriormente. Le temperature notturne stanno scendendo quotidianamente sotto lo zero, anche abbondantemente, e questo non può che favorire la formazione di un cuscinetto nei bassi strati.

All’arrivo dei venti più tiepidi, in quota, nel corso di mercoledì 17 ecco che potremo imbatterci in nevicate deboli o al limite moderate fino a bassissima quota (probabilmente anche in pianura) su Piemonte, ovest Emilia e Lombardia. Molto probabili le nevicate nei fondovalle alpini e prealpini. Il nostro modello mostra anche la possibilità di lievi accumuli bagnati sulla Lombardia occidentale (tra 1 e 2 cm):

Riteniamo tuttavia che questa previsione sia abbastanza ottimistica, sebbene il modello sia fra i più affidabili.

Dopo questo passaggio perturbato è chiaro che il cuscinetto freddo comincerà pian piano a cedere il passo alle correnti leggermente più tiepide provenienti da sud. Tuttavia ci sono discrete possibilità che il fronte occluso della depressione possa regalare ulteriori sorprese a bassa quota al nord, essenzialmente nella giornata di venerdì 19.

Secondo la più recente previsione del modello americano GFS la neve potrebbe arrivare fino a bassissima quota tra Lombardia, Emilia, vicentino e veronese, oltre che debolmente sul Piemonte occidentale. Ovviamente ci sono ancora molte incertezze riguardo questa nevicata, ragion per cui dovremo ritornarci nei prossimi aggiornamenti.