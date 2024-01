Meteo 15 giorni: l’INVERNO proverà a stare a galla con il MALTEMPO sfidando la MITEZZA, ma ci riuscirà?

La stagione più travagliata dell’anno (l’inverno) si prenderà una nuova pausa sul Mediterraneo e l’Italia? Abbiamo volutamente inserito il punto di domanda in quanto la situazione in divenire non è del tutto chiara ed ancora passibile di cambiamenti a medio e lungo termine.

Le mappe oggi disponibili ricalcano grossomodo ciò che è stato esposto nei giorni scorsi, ovvero la possibilità di un periodo di maltempo sull’Italia, ma accompagnato da temperature non fredde. Il freddo, anzi il gelo, presiederà ancora le alte latitudini europee, senza mai intervenire in maniera decisa sull’Italia, se non tramite brevi puntate che riguarderanno essenzialmente le regioni settentrionali.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per venerdi 19 gennaio:

1 di 1 ‘

Notiamo una circolazione di bassa pressione sul Mediterraneo con associate condizioni di maltempo anche sull’Italia. In sostanza, vi saranno piogge su molte regioni italiane, ma in un contesto termico piuttosto mite anche se qualche piccola sorpresa più fredda al nord potrebbe esserci.

Di seguito vediamo la mappa della probabilità di precipitazioni a scala italica valida per la medesima giornata. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

1 di 1 ‘

Notiamo una probabilità di pioggia medio-alta sul Tirreno, le aree interne centrali e parte delle regioni settentrionali. Più bassa la medesima probabilità sulla Sardegna orientale, la Sicilia, il settore ionico e parte del Piemonte.

Esaminando ora la media termica degli scenari a 1500 metri imbastita questo pomeriggio dal modello americano per il medesimo giorno, ovvero venerdi 19 gennaio, notiamo quanto segue:

1 di 1 ‘

Si nota il grande freddo che abbraccerà soprattutto l’Europa settentrionale, dove avremo vere e proprie condizioni di gelo. A tutto ciò si contrapporrà un clima mite sul Mediterraneo e l’Italia.

Le regioni settentrionali si troveranno però un po’ al limite delle due differenti circolazioni, con il freddo che potrebbe filtrare, seppure in minima parte, anche sui nostri versanti. Ne conseguirà una quota neve mediamente più bassa al settentrione rispetto al resto d’Italia.

Volgendo lo sguardo oltre, questa è la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per lunedi 22 gennaio:

1 di 1 ‘

Come si evince dalla cartina, la possibilità di avere precipitazioni su gran parte della nostra Penisola seguiterà ad essere MEDIA, più BASSA solo nelle aree colorate in blu, il tutto sempre in un contesto nel complesso mite.