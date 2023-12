Week-end di fine anno col ritorno del maltempo, non per tutti

Dopo oltre due settimane di alta pressione si rivedono nubi e a breve anche le piogge su diverse nostre regioni, complice il transito di una piccola perturbazione atlantica che, quantomeno, proverà a muovere un po’ le acque in Europa.

Come ci mostra anche l’immagine del satellite, l’Italia è sovrastata da una vasta copertura nuvolosa e non mancano anche i classici banchi di nebbia in Val Padana. Queste nubi sono associate a un blando fronte caldo di una veloce perturbazione proveniente da ovest: piogge al momento non ce ne sono, ma entro San Silvestro il fronte più organizzato porterà delle precipitazioni principalmente al nordest, Lombardia, Liguria centro-orientale e Toscana.

Arriveranno anche nevicate in montagna, generalmente oltre i 1000 metri sulle Alpi orientali.

Con l’avvento del nuovo anno tornerà un blando anticiclone per qualche giorno, in attesa di perturbazioni decisamente più consistenti e di stampo più invernale. Una di queste pare proprio che possa raggiungere l’Italia nel corso dell’Epifania, garantendo un deciso guasto del tempo a suon di piogge e nevicate (in montagna).

Nel post-Epifania si intravedono movimenti ancor più interessanti in ottica invernale. Come si evince dal modello europeo ECMWF aumentano sempre più le possibilità di un anticiclone di blocco nel nord Atlantico, in chiaro regime NAO negativa, che favorirebbe vasti flussi freddi artici o artico-continentali verso l’Europa ed anche il Mediterraneo.

Su questo punto ci ritorneremo nei prossimi editoriali.