TENDENZA METEO: in arrivo 10 giorni di SOLE e CALDO fuori stagione, poi si cambia

Quando l'anticiclone entra in scena, la domina. Non c'è nulla da fare. E in fondo molti milioni di italiani sono contenti così, solo che un clima del genere ormai è sempre più vicino alle calme quasi piatte del nord Africa che ad uno in stile europeo, per quanto di tipo mediterraneo.

E' indubbio che le fasce climatiche si siano alzate di latitudine ma è altrettanto vero che nessuno di noi pensava che l'anomalia di un'alta pressione subtropicale posizionata quasi sempre sull'Italia sarebbe diventata normalità.



Settimane e settimane di dominio, intervallate da qualche breve peggioramento, che talvolta finisce per provocare danni ingenti o episodi alluvionali, visto il contrasto che si viene a creare tra le masse d'aria.

Quindi sino ai primi di ottobre aspettiamoci un'altra bella performance dell'anticiclone e temperature che potranno ancora spingersi sino a 27-28-29°C nelle ore pomeridiane, con un bello sbalzo termico rispetto alla frescura del primo mattino, dovuta in massima parte alla dispersione del calore in cielo sereno nelle ormai lunghe notti di fine settembre.

La mappa qui sotto del resto parla chiaro:

Da mercoledì 4 ottobre l'anticiclone verrà limato nella sua parte settentrionale dall'inserimento di correnti da ovest che favoriranno il transito della coda di qualche sistema nuvoloso a ridosso delle Alpi ma con fenomeni modesti e passeggeri, anche se le temperature accuseranno una certa flessione:

Un vero cambiamento in stile autunnale però non si vede prima di sabato 7-domenica 8 ottobre, quando una saccatura di origine atlantica abbastanza importante proverà a bussare alle porte del Mediterraneo, abbassandosi di latitudine.

E' quello che si evince dall'analisi incrociata di molti modelli matematici, che individuano proprio per quel periodo un vero cambio di marcia della stagione autunnale:

RIASSUMENDO:

Oggi e martedì 26 settembre: ancora tempo instabile al sud con alcuni temporali sparsi, tempo migliore altrove, splendido al nord con temperature in rialzo nei valori massimi e punte di 27-28°C.



Da mercoledì 27 settembre a lunedì 2 ottobre: anticiclone su tutta la Penisola con clima fresco al mattino, caldo nel pomeriggio e punte di 29°C.

Da martedì 3 ottobre a giovedì 5 ottobre: al nord passaggi nuvolosi e, specie nelle Alpi, a tratti qualche pioggia passeggera, altrove ancora bel tempo e clima molto mite, lieve calo termico al nord.

Da venerdì 6 ottobre: cambiamento del tempo a partire dal nord e, specie nel fine settimana possibili precipitazioni più organizzate tra nord e centro, ancora tempo discreto o buono al sud. Temperature in calo nelle aree interessate da nubi e piogge. Da confermare.