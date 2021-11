FREDDO in arrivo: CROLLO termico dal week-end, fino a 10Â°C in meno

È ormai confermato l'arrivo di un'irruzione fredda di origine artico-marittima nel corso del week-end, destinata ad avvolgere tutta Italia. Quanto scritto in questo articolo è ormai confermato da tutti i modelli matematici: l'Italia vivrà il primo episodio invernale della stagione e clamorosamente giungerà proprio a ridosso dell'inizio dell'inverno meteorologico (1° dicembre).

In questo articolo proveremo a concentrarci sull'andamento delle temperature in Italia nel corso dei prossimi giorni.

Per il momento l'aria fredda è concentrata principalmente al nord mentre il resto d'Italia è alle prese con correnti meno fredde sud-occidentali che portano piogge e temporali.

Tra venerdì e sabato le temperature non subiranno grandi variazioni: la presenza di una ventilazione prevalentemente sud-occidentale non smuoverà i termometri nè verso l'alto nè verso il basso. Solo il Nordovest potrebbe assistere ad un leggero calo termico nel corso di sabato, mentre sulle restanti aree le temperature massime saranno comprese tra i 9 e i 16°C. In alcune località di Puglia, Calabria e Sicilia non escludiamo picchi di 17-18°C sia venerdì che sabato.

DI seguito le anomalie di temperatura previste per lunedì a circa 1500 metri: si notano temperature fino a 10°C sotto le medie del periodo sulle Alpi:

Domenica, durante l'irruzione di aria artica nel Mediterraneo, le temperature inizieranno a scendere con più vigore su tutto il nord fino a portarsi sotto le medie del periodo di diversi gradi. Il calo termico sarà molto più incisivo sul Nordest, ovvero dove avremo le precipitazioni più intense: su questo settore avremo temperature molto basse anche in pianura, probabilmente anche inferiori ai 4-5°C. Grazie a questo calo termico scenderà in modo netto anche la quota neve.

Al centro e al sud avremo un lieve calo termico ma ancora poco rilevante.

Eloquenti le minime previste per lunedì, addirittura inferiori allo zero in pianura Padana e nelle zone interne del centro:

Tra lunedì e martedì toccherà anche all'Italia centrale e meridionale fare i conti con l'aria fredda artica. Le temperature più basse, però, le assaporerà sempre il nord grazie al probabile ritorno dei cieli sereni: si prevedono temperature minime da pieno inverno, anche inferiori allo zero in pianura Padana e nelle valli. Sulle Alpi si prevedono fino a 10-11°C sotto le medie del periodo, mentre in pianura Padana avremo anomalie termiche negative di almeno 6°C rispetto alle medie.

Al centro e al sud avremo temperature di circa 4-6°C sotto le medie del periodo, quindi possiamo tranquillamente parlare di forte ondata di freddo per la fine di novembre!

Dalla mappa seguente potete osservare le temperature massime previste per le 14.00 di lunedì: come vedete abbiamo temperature basse da nord a sud, persino sulle coste del meridione dove si notano valori tra 8 e 12°C.