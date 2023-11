Meteo: ultima perturbazione della settimana, l'alta pressione incombe

È stato un risveglio piuttosto freddo per l'Italia, in particolare per il nord dove il ritorno dei cieli sereni e l'ingresso di aria più fredda in quota ha permesso un deciso calo delle temperature minime. Registriamo valori vicini allo 0°C su tanti territori extra-urbani tra Piemonte, Lombardia ed Emilia. Freddo anche al centro e al sud, sebbene con temperature un po' più alte.

Il tempo dunque è migliorato in queste ultime ore, dopo il passaggio perturbato di ieri. Ma attenzione, poiché si tratterà solo di una breve tregua: nel corso di domenica il tempo tornerà a peggiorare su diverse regioni a causa di masse d'aria umide e instabili provenienti dall'Atlantico.

La perturbazione sarà molto veloce e inoltre sarà caratterizzata da fenomeni abbastanza disorganizzati. Toscana, Lazio, Campania, Calabria tirrenica, Sicilia settentrionale, Basilicata, Puglia, Molise e Appennino centrale saranno i settori più coinvolti dalle precipitazioni.

Inoltre segnaliamo anche maltempo su Valle d'Aosta e Alpi piemontesi a causa dell'effetto stau determinato dalle tese correnti da ovest che andranno ad impattare sull'arco alpino.

Dopo quest'ultima perturbazione settimanale, ecco che toccherà all'anticiclone prendere in mano le redini del meteo per qualche giorno. Il tempo si stabilizzerà da lunedì, eccezion fatta per ulteriori precipitazioni sulle Alpi di confine occidentali.

Anche le temperature tenderanno ad aumentare su gran parte d'Italia tra martedì e giovedì, in attesa di nuovi sviluppi, decisamente più freddi, del prossimo week-end. Di questo, tuttavia, ne parleremo in altri editoriali dedicati.