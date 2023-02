METEO: tutte le ULTIMISSIME news sulla potenziale ONDATA di FREDDO in arrivo da lunedì!

IL PUNTO

Mentre qualcuno già dipinge scenari biblici da tramandare alle future generazioni, il team di MeteoLive analizza in modo magari un po' impietoso, ma necessariamente razionale, quello che ci comunicano i modelli rispetto alla potenziale ondata di freddo prevista da lunedì e nei giorni successivi.

Cosa è cambiato da ieri?

Rispetto a quello che personalmente scrivevo 24 ore fa, indubbiamente c'è la conferma di un coinvolgimento del freddo e di qualche risvolto nevoso per il centro-sud, specie su medio Adriatico e meridione , potete leggere il pezzo di martedì sera qui:

Il modello europeo infatti vede solo un coinvolgimento marginale del resto del Paese e seguita a non ritenere importante la depressione che giungerà da lunedì, infatti la abbozza come possiamo ben vedere qui sotto, ma poi la lascia fuggire, senza che possa nascerne un'interazione con l'aria gelida presente ad est, come si nota dalle temperature previste a 1500m per la notte su martedì 7 febbraio:

COSA PENSA IL MODELLO AMERICANO?

Di diversa opinione il modello americano, che pur traslando di almeno 300km più ad est le scorribande del freddo e riducendone la durata, mostra ancora effettivamente scenari da importante ondata di freddo, come si vede qui a 1500m nella mappa per mercoledì 8 febbraio:

LA MEDIA DEGLI SCENARI del modello però ci consegna precipitazioni legate alla presenza di un minimo sul meridione con neve sino alle coste del medio Adriatico, ma forse anche di Molise e Puglia. Preferiamo però non entrare nel dettaglio precipitativo perchè la situazione è ancora alquanto incerta, ecco comunque la media del modello americano prevista per martedì 7 febbraio:







Innanzitutto in questa mappa dell'emisfero nord vediamo che l'unico disturbo alla compattezza del vortice polare arriverebbe proprio dalla risalita verso il Polo dell'anticiclone europeo, dunque già lì si tratta di cosa ardita, anche se non impossibile:

Ma in tutta questa storia che potrebbe risolversi con un normale evento invernale, (oppure con qualcosa di più significativo) pesa la GRANDE INCERTEZZA MODELLISTICA sul passaggio fondamentale, quello del 6-7 febbraio, testimoniato da una mappa magari un po' tecnica per i profani, che misura l'indice di affidalità dell'emissione modellistica.



VEDIAMOLA INSIEME

Ebbene con i colori viola accesi si evidenziano le aree dove lo schema barico è più probabile, dunque a sinistra è visto come MOLTO probabile la presenza dell'anticiclone proteso verso parte della Scandinavia e centro Europa, sul medio-basso Adriatico il violetto ci dice che infatti è abbastanza probabile che faccia freddo e magari nevichi un po' su medio Adriatico e meridione, mentre laddove abbiamo evidenziato quei due punti interrogativi significa che la previsione è ancora incertissima, quel colore tendente al celestino chiaro, ci dice: guardate che i modelli sul nord Italia ancora NON ci stanno capendo niente! Aspettate prima di dare per certa una previsione.

Pertanto è quello che faremo.

RIASSUMENDO

E' abbastanza probabile che l'Italia viva una fase invernale tra lunedì 6 e giovedì 9 febbraio ma con effetti più marcati su medio Adriatico e meridione, dove potrebbe verificarsi anche qualche nevicata sino in pianura (attendibilità media 55-60%)

Il freddo potrebbe estendersi anche al resto d'Italia e non sono escluse precipitazioni almeno sul medio Tirreno, se l'azione dei minimi depressionari fosse più incisiva ma qui davvero si entra in un campo minato e l'attendibilità è bassa (25%)



Altri scenari vedono anche il ripristino quasi immediato di condizioni anticicloniche, salvo temporanei disturbi al centro e al sud e un po' di freddo appena moderato, o anche quasi nullo, salvo la Puglia, ma anche qui l'attendibilità è bassa (15%) perchè altrimenti alcuni modelli non avrebbero apparecchiato tutto questo scenario per poi smontarlo completamente. Ne va della loro credibilità.



Seguite allora con calma i prossimi aggiornamenti, ne vedremo delle belle o forse anche no:-) ma seguiteci lo stesso!