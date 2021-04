METEO: da sabato finalmente PIOGGIA in arrivo al nord e su parte del centro

SITUAZIONE: da ovest sta entrando aria umida. La fase invernale si va concludendo, anche se stamane si sono registrate le ultime gelate, soprattutto lungo il versante adriatico e nelle zone interne alpine ed appenniniche. Una nuvolaglia piuttosto compatta si è fatta strada su Lombardia, Liguria di Levante e parte della Toscana, testimonianza diretta del cambio di circolazione, come si vede molto bene dalla webcam di Piazza Duomo a Milano:

Anche il satellite evidenzia questo cambio di circolazione e soprattutto mostra la perturbazione in viaggio dalla Spagna verso est, che entro sabato pomeriggio interesserà in primis la Toscana e poi il resto del nord:

EVOLUZIONE: saranno diverse le perturbazioni in azione sino a martedì, il fronte del week-end lascerà spazio ad uno ancora più incisivo, a carattere freddo, in transito lunedì tra nord e centro, con formazione di una depressione che rinnoverà le precipitazioni al nord e rallenterà il miglioramento, che interverrà solo da martedì pomeriggio, qui la sequenza, si parte con sabato pomeriggio-sera:

Ed ecco la sommatoria dei fenomeni prevista tra la notte su domenica e l'alba di domenica, da notare i picchi abbastanza rilevanti attesi sulla Liguria:

Ed ecco i fenomeni attesi invece tra le 07 e le 19 di domenica; da notare una quota neve sulle Alpi oscillante tra i 1200 e i 1600m con sconfinamenti a quote inferiori nelle vallate più strette e superiori, meno diffusi e più sporadici sulle regioni centrali, bel tempo al sud:

Nella giornata di lunedì 12 aprile ecco il passaggio del fronte freddo che favorirà i fenomeni più intensi in viaggio da ovest verso est, questa volta coinvolte in modo più netto anche le regioni centrali:

MARTEDI 13: ancora fenomeni al mattino a causa dell'insistenza di una depressione sul Mar Ligure e l'ingresso di aria più fredda in quota con calo del limite della neve su Alpi ed Appennino sin sotto i 1000m; dal pomeriggio migliora al nord-ovest e sulla Sardegna, entro sera anche sul resto del nord e del centro, sempre ai margini il sud.



EVOLUZIONE SUCCESSIVA: condizioni di spiccata variabilità ma con prevalenza di schiarite sino a venerdì, per il week-end 17-18 si profilano nuovi peggioramenti.

Oggi da notare:

-nuvolaglia irregolare su nord e Toscana con alcune schiarite e basso rischio di pioggia

-tempo migliore sul resto d'Italia

-temperature in calo nei valori massimi al nord e in Toscana, in aumento altrove

