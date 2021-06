METEO: correnti orientali sull'Italia con clima più gentile; pochi i TEMPORALI, vediamo dove

Diamo subito un'occhiata all'immagine satellitare in movimento di questa mattina:

Notiamo due zone di bassa pressione ai lati (una sull'est europeo e l'altra in costruzione sulla Penisola Iberica) ed un forte anticiclone nel mezzo. Tecnicamente viene definita "situazione ad omega" ed è dotata di notevole persistenza.

L'estate, dopo molti tentennamenti, è partita e adesso molto difficilmente si tornerà indietro

La giornata di ieri, domenica 13 giugno, ha già confezionato temperature molto elevate al nord stante una lieve compressione favonica. Oggi questa situazione verrà meno e sarà sostituita da un ritorno più gradevole di correnti orientali.

Fino a martedi 15 giugno l'attività temporalesca nelle ore più calde sarà ridotta al lumicino. Da mercoledi 16 invece è previsto qualche temporale in più al nord e nelle aree interne dell'Italia centrale.

La prima mappa mostra le precipitazioni attese in Italia fino alle ore 20 di oggi, lunedi 14 giugno:

Nelle ore del pomeriggio si accenderà qualche temporale sulle Alpi occidentali, l'Appennino Ligure e le aree interne del centro, in pronta attenuazione in serata. Su tutte le altre regioni gran sole.

Quadro termico in contrazione specie al nord dopo i valori eccessivi di ieri:

I 30° dovrebbero essere valicati solo sulla Toscana, la Sardegna e la Sicilia occidentale. Al nord non si dovrebbe salire oltre i 29-30° su nord-ovest. Valori decisamente più gentili sul meridione peninsulare, lungo il versante adriatico e al nord-est, stante il rientro di correnti orientali sopra menzionato.

Poche le novità per domani, martedi 15 giugno, con ancora pochissimi temporali in Italia. Attività temporalesca in aumento invece mercoledi 16 al nord e nelle aree interne del centro. Ne riparleremo.

