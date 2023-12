Meteo: la settimana di Natale come peggio non si poteva

La settimana che ci condurrà al Natale non poteva cominciare peggio di così. L'anticiclone sarà indiscusso protagonista della scena mediterranea per tutta la settimana, con anomalie termiche decisamente clamorose sul nord Italia, con particolare riferimento all'arco alpino.

Il potente promontorio anticiclonico innescherà un aumento termico notevole in alta quota, dove si prevedono anomalie fino a 12°C sopra le medie del periodo. L'inversione termica lavorerà a pieno su valli e pianure, dove ci aspettiamo temperature addirittura inferiori rispetto ai monti. Difatti non escludiamo la formazione di nubi basse, nebbie e sacche d'aria molto fredde incollate al suolo nel corso della settimana, specie in Val Padana.

Eloquenti le anomalie previste tra 18 e 23 dicembre. Ben 6-7°C oltre le medie su un arco temporale di 5 giorni sono decisamente tanti e non passeranno inosservati. Anomalie del genere rappresenteranno un bel problema per il manto nevoso sulle Alpi, specie sui versanti padani.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 18 dicembre: anticiclone su tutta Italia, residui soffi freddi al sud e basso Adriatico. Temperature in netto aumento sulle Alpi.

Martedì 19 dicembre: anticiclone disteso sull'Europa centrale fino ad inglobare l'Italia. Temperature in aumento in quota, nebbie e nubi basse in pianura.

Mercoledì 20 dicembre: stabile su tutto il centro ed il nord. Zero termico oltre 3000 metri sulle Alpi.

Giovedì 21 dicembre: isolati fenomeni al sud e medio-basso Adriatico, esordio d'inverno astronomico molto stabile e nebbioso al nord.

Venerdì 22 dicembre: stabile su gran parte d'Italia, assenza di piogge. Temperature invernali di notte, nebbie al nord e nubi basse sul lato tirrenico.

Sabato 23 dicembre: generalmente stabile su tutta Italia, anticiclone invadente. Temperature stazionarie.

Domenica 24 dicembre: vigilia di Natale con nubi basse sulle regioni tirreniche e nebbie al nord. Poco nuvoloso altrove. Temperature stazionarie o in calo.

