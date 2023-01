Meteo 7 giorni: verso un finale di gennaio al FREDDO, ma maltempo per pochi!

Ci avviciniamo alla fine del secondo mese dell'inverno meteorologico, fin qui trascorso senza grandi scossoni invernali eccezion fatta per quest'ultima settimana che ha concesso l'arrivo della neve a quote collinari su tante località del centro e del sud.

Ma che finale di gennaio sarà? L'Italia al momento si trova all'interno di una "bolla fredda", quella di origine polare arrivata la scorsa settimana e che continua ad aleggiare sul Mediterraneo. Quest'aria fredda sarà rinvigorita nei prossimi giorni da altre correnti fredde artiche, le quali causeranno non solo un calo termico ma anche il ritorno di precipitazioni sparse sulle regioni centrali e meridionali.

Prima di questi nuovi affondi freddi, inquadrati tra il week-end e i giorni della Merla, bisognerà fare i conti con un'altra depressione in formazione in queste ore al sud, la quale porterà altro maltempo sul Meridione e il medio adriatico fino a venerdì.

In tutto questo non abbiamo citato il nord: per il settentrione c'è ben poco da dire fino al termine del mese. L'anticiclone delle Azzorre si ritroverà troppo a ridosso del Mediterraneo ed ecco che ogni sortita offensiva dal nord Atlantico è costretta a deviare verso est, verso i Balcani e di conseguenza verso le regioni adriatiche e il sud. Insomma il tempo sarà prevalentemente stabile al nord e sull'alto Tirreno.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 26 gennaio: depressione sulle regioni del sud con maltempo diffuso. Riscvhio nubifragi su Sicilia e Calabria. Neve in Appennino meridionale oltre 800 metri. Fiocchi anche sull'Appennino centrale. Più stabile al nord.

Venerdì 27 gennaio: maltempo residuo al sud, fenomeni sparsi sul medio Adriatico, più asciutto altrove. Nevicate oltre 700 metri al sud.

Sabato 28 gennaio: aria più fredda in entrata dai Balcani verso il lato adriatico, possibili piovaschi sparsi e fiocchi di neve fino in alta collina su Marche, Abruzzo, Molise. Stabile al nord. Temperature in calo.

Domenica 29 gennaio: freddo e instabiità molto disorganizzata sul medio-basso Adriatico e al sud. Fiocchi di neve oltre i 500-600 metri lungo l'Appennino. Sereno e freddo al nord. Temperature in lieve calo.

Lunedì 30 gennaio: breve miglioramento del tempo su tutta Italia, temperature stazionarie o in lieve aumento.

Martedì 31 gennaio: nuova irruzione fredda per il medio-basso Adriatico e il sud, nevicate fino in collina. Stabile e secco al nord e alto Tirreno. Temperature in netto calo.

Mercoledì 1 febbraio: ultimi fenomeni al sud con fiocchi di neve isolati in collina. Sereno altrove, forte maestrale in rinforzo.

