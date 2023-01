Meteo 15 giorni: tornerÃ  davvero l'alta pressione nei primi giorni di febbraio?

Si conferma una fine di gennaio all'insegna del freddo su gran parte della nostra Penisola, con il maltempo che frequenterà ancora le regioni meridionali e del medio versante adriatico, dove tra sabato e domenica potrebbe nevicare anche a bassa quota.

L'evoluzione successiva, ovvero quella prevista per i primi giorni di febbraio, contempla la possibilità di un rinforzo del getto zonale (da ovest verso est) sulla media Europa, connesso ad un allungo dell'alta pressione atlantica verso il Mediterraneo. Questa situazione è bene inquadrata dalla media degli scenari del modello americano imbastita questo pomeriggio per venerdi 3 febbraio:

Notiamo le residue correnti fredde settentrionali che tenderanno ad abbandonare l'Italia per veleggiare verso l'est europeo. Da ovest si renderà palese la longa manus dell'alta pressione atlantica, connessa con un rinforzo delle correnti occidentali sul nord Europa.

Ogni volta che sull'Italia succede ciò, l'inverno può andare in crisi per diversi giorni, se nel frattempo non intervengono forzanti in grado di far cambiare l'andazzo della situazione; in altre parole, il tempo diverrà mite e stabile, con l'unico fastidio dato delle nebbie, che graveranno sulle pianure dell'Italia settentrionale.

Vogendo lo sguardo a prua ed arrivando a lunedi 6 febbraio, la media degli scenari del modello americano prevede una forte azione atlantica su quasi tutto il nostro Continente.

Si tratterà di aria mite oceanica che lentamente potrebbe conquistare anche parte delle nostre regioni, quantomeno il nord e il centro, con alcuni passaggi piovosi poco ficcanti e qualche nevicata sulle Alpi, ma a quote elevate.

Il freddo potrebbe comunque restare appaiato sull'Europa centro-settentrionale, come mostra questa mappa delle temperature medie a 1500 metri prevista sempre per il giorno 6 febbraio:

Inutile rimarcare che sull'Italia che sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo vigerà un clima nel complesso mite, più simile alla primavera che all'inverno. Vedremo se nei prossimi giorni vi saranno variazioni a questo schema, continuate quindi a seguirci...

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località