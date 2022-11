Meteo 7 giorni: poco spazio per le alte pressioni, progressione verso il FREDDO a fine mese!

Mentre vento, piogge e mareggiate sferzano l'Italia cercheremo di analizzare il tempo dei prossimi giorni, gli ultimi di questo novembre e dell'autunno meteorologico.

L'attuale forte depressione tenderà a muoversi rapidamente verso est, abbandonando l'Italia nel corso della giornata di mercoledì. Gli ultimi fenomeni interesseranno il sud ed il basso Adriatico, mentre sul resto d'Italia già tornerà il Sole ed il forte vento tenderà gradualmente ad attenuarsi.

Tuttavia, come già avrete letto nel titolo, gli anticicloni potrebbero restare ben lontani dallo Stivale! Questo significa che subito dopo questa intensa ondata di maltempo potremo assistere ad altri peggioramenti nel corso dell'ultima settimana di novembre. Tralasciando giovedì 24 e venerdì 25, le quali si riveleranno due giornate di transizione e quindi più stabili, l'occhio volge immediatamente al periodo tra 26 e 30 novembre, quando almeno altre due perturbazioni potrebbero raggiungere il Mediterraneo.

In questo caso, però, si tratterà di perturbazioni provenienti dal nord Europa e quindi ricche di aria nettamente più fredda rispetto a quella che attualmente sta convergendo nel Mediterraneo.

La prima perturbazione è attesa tra sabato 26 e domenica 27 e coinvolgerà principalmente il sud e le isole maggiori. L'altra, invece, è attea tra 29 e 30 novembre e potrebbe coinvolgere buona parte d'Italia a suon di piogge, freddo ed il ritorno della neve a quote interessanti. In questo articolo vi abbiamo parlato della possibile irruzione fredda di fine novembre.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 23 novembre: piogge e rovesci sparsi al sud e sul basso Adriatico, con tendenza al miglioramento. Più stabile altrove. Venti molto forti sulle isole maggiori e al sud.Temperature in calo.

Giovedì 24 novembre: alta pressione in rinforzo al nord e lato tirrenico, ultimi fenomeni sparsi al sud.

Venerdì 25 novembre: anticiclone momentaneo e tempo stabile, temperature in lieve aumento.

Sabato 26 novembre: peggiora rapidamente sulla Sardegna per l'arrivo di una rapida perturbazione atlantica. Nel corso della giornata piogge in arrivo sul medio-basso Tirreno e tutto il sud. Più asciutto al nord. Temperature in aumento.

Domenica 27 novembre: maltempo al sud con isolati nubifragi sui tratti ionici. Più stabile al nord e medio-alto Tirreno. Temperature in calo.

Lunedì 28 novembre: fenomeni sparsi residui al sud, nuovo peggioramento in arrivo sulle Alpi con fenomeni sparsi. Temperature in calo.

Martedì 29 novembre: aria fredda in arrivo dal nord Europa, maltempo diffuso sulle regioni del centro e del sud, più rapido e disorganizzato al nord. Temperature in forte calo!

