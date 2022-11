Meteo 15 giorni: L'INVERNO potrebbe mostrarci il suo biglietto da visita

L'ultima perturbazione legata al flusso atlantico mite che ci sta interessando da diverso tempo, è prevista transitare sull'Italia a ridosso del prossimo week-end. Successivamente, la pressione sull'Europa centro-settentrionale dovrebbe aumentare, mentre sul Mediterraneo si instaurerà un regime blandamente depressionario alimentato da aria fredda di matrice orientale.

Iniziamo con la mappa sinottica estrapolata questo pomeriggio dalla media degli scenari americana valida per venerdi 2 dicembre:

Notiamo la quasi scomparsa del flusso atlantico in favore di una circolazione nettamente più fredda proveniente dai quadranti orientali. Sul Mediterraneo il tempo non sarà buono in quanto seguiterà a permanere una circolazione depressionaria con piogge in pianura e neve in montagna a quote non troppo elevate.

Quanto farà freddo? La seconda mappa mostra la situazione termica prevista alla quota di 1500 metri dalla media degli scenari americana sempre per venerdi 2 dicembre:

Notiamo l'isoterma 0° alla medesima quota che si appoggerà sulle regioni settentrionali, mentre l'arco alpino orientale vedrà isoterme, sempre alla stessa quota, attorno a -3/-4°. Relativamente più mite il clima sul resto d'Italia, dove le temperature a 1500 metri resteranno positive.

Infine, questa è la linea di tendenza estrapolata oggi dalla media degli scenari del modello americano, valida per lunedi 5 dicembre:

Cambia poco la situazione: ancora correnti orientali fredde congiunte ad una bassa pressione sul Mediterraneo. Ciò favorirà la permanenza delle piogge in pianura e delle nevicate in montagna, ma anche a quote abbastanza basse.

