Novembre termina con FREDDO e maltempo?

Tra poco meno di dieci giorni si concluderà novembre e con esso anche l'autunno meteorologico, un autunno che solo nell'ultimissima parte ha deciso di svegliarsi e di riportare un po' di piogge lungo lo Stivale.

Ma che finale d'autunno sarà? Ebbene aumentano sempre più le possibilità sulla persistenza delle condizioni di instabilità, grazie ad un anticiclone ben lontano dal Mediterraneo. In questo caso, però, a prevalere potrebbero essere le correnti più fredde del nord Europa!

Come si evince dal modello americano GFS gli ultimi giorni di novembre potrebbero essere condizionati da un notevole flusso freddo disteso dalla penisola scandinava verso il Mediterraneo, il quale garantirebbe temperature basse ovunque (inferiori alle medie del periodo) e maltempo su diverse nostre regioni.

La presenza di depressioni sui settori meridionali del "mare nostrum" impicherà la presenza di maltempo prettamente sulle regioni meridionali e le isole maggiori, mentre il nord potrebbe osservare condizioni di maggior stabilità, eccetto rapidi fenomeni fugaci.

Il tutto però si svolgerebbe in un contesto piuttosto freddo, con temperature inferiori alle medie del periodo su tutto lo Stivale. Su un arco temporale di circa 5 giorni si prevedono picchi di 3°C sotto le medie del periodo:

Ciò significa che le temperature massime tra 28 e 30 novembre potrebbero essere comprese tra i 10 e i 15°C, mentre le minime risulterebbero decisamente invernali, anche vicine allo zero in Val Padana. Insomma dalle ultime emissioni modellistiche si profilerebbe un finale di novembre freddo ma più secco per il nord ed il Tirreno settentrionale, mentre sul Meridione il freddo sarebbe accompagnato da piogge e anche discrete nevicate in montagna.