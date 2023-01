Meteo 7 giorni: l'alta pressione lascia spazio alle PIOGGE!

La solita monotonia meteorologica che aleggia nel Mediterraneo da poco prima di Natale sarà improvvisamente interrotta sul finire della settimana, grazie al ritorno delle perturbazioni atlantiche. Fino a sabato, invece, sarà ancora l'alta pressione a fare la voce grossa su buona parte della penisola, assieme a temperature tutt'altro che invernali durante le ore diurne.

Pochi dubbi sull'Epifania: sarà una giornata stabile su tutta Italia come già visto in questo articolo. L'Italia si dividerà tra le solite nubi basse e nebbie (al nord e sul lato tirrenico) e il Sole (sui versanti ionici e adriatici, oltre che in montagna).

Durante il week-end le carte in tavola cominceranno gradualmente a cambiare: una vasta perturbazione atlantica si avvicinerà al Mediterraneo e riporterà le piogge a cominciare dal nord Italia. Qualche pioggerella bagnerà Piemonte, Liguria e Toscana già da sabato 7, ma le condizioni di maggior maltempo sono attese a partire da domenica 8 gennaio. Le piogge interesseranno gran parte del nord e la Toscana, mentre ad inizio prossima settimana si estenderanno anche al resto d'Italia.

Insomma si tratterà di una discreta passata piovosa in chiaro stile tardo autunnale. Le temperature, infatti, subiranno solo un lieve calo tra 8 e 9 gennaio, tanto che la quota neve resterà ancorata oltre i 1200 metri sulle Alpi e oltre i 1700 metri in Appennino.

Solo tra 10 e 11 gennaio le temperature torneranno a scendere dappertutto grazie all'intrusione di aria più fredda dall'est.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 5 gennaio: stabile su tutta Italia, solite nubi basse al nord in momentanea dissolvenza specie sulla Val Padana occidentale. Nubi basse persistenti sulle regioni tirreniche, più soleggiato altrove. Temperasture stazionarie.

Venerdì 6 gennaio: alta pressione ben presente su tutta Italia ed Epifania all'insegna della stabilità. Nubi e nebbie in Val Padana, soleggiato e fresco in montagna. Temperature stazionarie.

Sabato 7 gennaio: nubi più compatte al nord e centro Italia, pioviggini su Lazio, Toscana, Liguria. Temperature in lieve calo.

Domenica 8 gennaio: piogge più diffuse e organizzate al nordovest, fenomeni assenti o molto rari altrove. Temperature in lieve calo.

Lunedì 9 gennaio: maltempo sulle regioni tirreniche e al nord. Piogge a tratti di moderata entità e neve in montagna oltre 1200 metri sulle Alpi. Piogge sparse in arrivo anche sul lato adriatico. Temperature in calo.

Martedì 10 gennaio: migliora al nord, piogge residue al centro e al sud ma con tendenza al miglioramento. Temperature in calo.

Mercoledì 11 gennaio: stabile e ventoso su tutto il centro e il sud, sereno al nord, irrompe aria più secca! Temperature in calo.

