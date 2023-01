EPIFANIA: tutto il tempo del 6 gennaio in Italia

L'anticiclone avvolge tutta la penisola e sarà ancora protagonista per diversi giorni all'interno del Mediterraneo. Insomma sembra non smuoversi questo assetto barico instauratosi poco prima di Natale, assolutamente deleterio sia per le piogge che per le neve in montagna.

Fortunatamente un cambiamento lo si intravede sul finire della settimana, come discusso in questo articolo. Per il momento, però, l'anticiclone sarà ben presente nelle nostre giornate.

Ma cosa succederà all'Epifania? Sarà un 6 gennaio tutto sommato simile a questi ultimi giorni dominati dall'alta pressione. Le nubi saranno presenti soprattutto su Liguria, Toscana, Lazio, Sardegna, Umbria, anche con occasionali pioviggini. Un po' di nebbie in Val Padana ad oscurare il Sole soprattutto di notte e all'alba, ma confidiamo nel ritorno di un po' di Sole nel corso della giornata specie su Piemonte, Lombardia, Emilia. Soleggiato sul resto d'Italia.

Le temperature massime saranno stazionarie attorno ai 7-10°C al nord, fino a 15-16°C al sud e le isole maggiori. Insomma temperature non proprio pienamente invernali, bensì tardo autunnali.