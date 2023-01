Meteo 15 giorni: il MALTEMPO ci sarà, ma il FREDDO?

Il flusso atlantico comanderà ancora la scena meteorologica di questa prima parte dell'inverno. Invece di salire in cattedra lo scorso autunno e portare piogge estese e molto utili per sanare il disavando idrico, il flusso perturbato occidentale ha deciso di inficiare il periodo invernale. Per carità, le piogge sono sempre utili, ma siamo a gennaio ci si aspetterebbe qualcosa di piu da questo tempo, che da diversi anni sta concenendo sempre meno all'Italia e all'Europa intera.

Quest'anno, almeno, non c'è l'alta pressione bloccante, dato che il flusso è troppo energico per consentire la creazione blocchi atmosferici. Ne deriva una situazione occidentale con l'alta pressione di spalla in Atlantico e furiose depressioni in transito sull'Europa centro-settentrionale.

La prima mappa mostra la probabilità di pioggia a scala europea valida per sabato 14 gennaio.

L'alta pressione è ben riconoscibile dalla zona priva di precipitazioni. Il flusso occidentale con le sue perturbazioni aggirerà a nord l'anticiclone medesimo, per poi ripresentarsi sull'Italia con tiepide correnti tra ovest e nord-ovest. Da qui la probabilità medio-alta di avere piogge nel periodo suddetto, ma in un contesto mite e poco incline all'inverno.

Quando cambierà la situazione? Una data di svolta non viene ancora contemplata dalle elaborazioni ; tuttavia, dopo la metà del mese, potrebbe andare un po' meglio sul fronte invernale, senza però aspettarsi grandi cose. In altre parole, le correnti relativamente fredde dal nord Atlantico potrebbero penetrare meglio sul Mediterraneo, come mostra questa mappa valida per martedì 17 gennaio:

Alta pressione in ritiro verso sud-ovest con fasi di maltempo sull'Italia, ma le probabilità che arrivi il freddo sono al momento basse.

A tal proposito, vi mostriamo il QUANTILE 25% A 850 (1500 metri), lo scenario un po' più favorevole al freddo che potrebbe potenzialmente realizzarsi nella giornata di martedi 17 gennaio, tralasciando quelli più estremi e meno probabili.

In altre parole, sussiste al momento una probabilità del 25% che il giorno 17 gennaio sull'Italia ed in Europa si abbiano le temperature a 1500 metri che vedete nella mappa.

Inutile rimarcare che, al momento, le possibilità di avere in calo delle temperature ed un clima più invernale sull'Italia sono basse. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, sulla base delle nuove emissioni dei modelli. Continuate quindi a seguirci!

