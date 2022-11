Meteo 7 giorni: due PERTURBAZIONI atlantiche in settimana, ecco dove colpiranno

Giungono sempre più conferme sulle due perturbazioni che nel corso della settimana raggiungeranno l'Italia: la prima è ormai certa e approderà sullo Stivale a partire da martedì, l'altra è attesa tra venerdì e domenica e potrebbe rivelarsi ancor più intensa e persistente, come già accennato in questo articolo.

Maltempo di metà settimana: un flusso atlantico ben disteso verso l'Italia irromperà al nord a partire da martedì pomeriggio. Ci aspettiamo piogge su Liguria, Piemonte orientale, Lombardia in estensione al nordest e alta Toscana. Tra mercoledì e giovedì le piogge si concentreranno al nordest e sul lato tirrenico centro-meridionale. Fenomeni più scarsi sul lato adriatico, meno esposte alle correnti atlantiche.

Venerdì avremo un miglioramento al centro e al sud, mentre al nord avremo un nuovo peggioramento determinato da un'altra perturbazione atlantica. Probabile la formazione di una vasta depressione mediterranea tra sabato e domenica, la quale arrecherebbe tante piogge e locali nubifragi al nordest, al sud e lungo il lato tirrenico.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 15 novembre: instabilità residua al sud e centro Italia, più asciutto al nord fino al pomeriggio, poi possibile nuovo peggioramento per l'arrivo di un'altra perturbazione atlantica. Temperature stazionarie.

Mercoledì 16 novembre: peggioramento su gran parte del nord e l'alto Tirreno per l'arrivo di nubi e instabilità dall'Atlantico. Breve miglioramento al sud.

Giovedì 17 novembre: maltempo in spostamento al centro e al sud, breve pausa al nord. Temperature in leggero aumento.

Venerdì 18 novembre: breve pausa in attesa di un nuovo guasto determinato da un'altra perturbazione atlantica. Dalla sera, dunque, piogge in arrivo al nordovest e alto Tirreno. Temperature in leggero aumento.

Sabato 19 novembre: maltempo su gran parte d'Italia, in arrivo un'altra perturbazione atlantica più intensa della precedente. Rischio nubifragi sul medio-alto Tirreno. Temperature in calo.

Domenica 20 novembre: maltempo al nordest, centro e sud. Nevicate sulle Alpi. Temperature in calo.

Lunedì 21 novembre: possibile una terza perturbazione verso centro e sud, ricca di piogge. Temperature in calo.

