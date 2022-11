Il WEEK-END ospiterà un'intensa depressione mediterranea!

L'Autunno tornerà a ruggire non solo per qualche giorno ma con alta probabilità per quasi tutta la seconda metà di novembre. Potremmo considerarla davvero una svolta se teniamo presente che la prima parte di stagione si è rivelata assolutamente deficitaria in termini precipitativi.

Come accennato in questo articolo l'Atlantico tornerà ad essere predominante sull'Europa, tenendo ben lontane gli anticicloni che per troppo tempo hanno fatto il bello e il cattivo tempo nel Mediterraneo. Già questa settimana sarà piuttosto movimentata grazie al transito di varie perturbazioni da ovest verso est, foriere di pioggia. Nel week-end potrebbe farsi largo la perturbazione più intensa di questa settimana, ovvero una depressione mediterranea piuttosto lenta e carica di piogge.

Entrambi i principali modelli matematici sono concordi sull'evoluzione autunnale del week-end: una forte depressione potrebbe instaurarsi nel Mediterraneo, la quale apporterebbe tanta pioggia soprattutto al nordest e lungo le regioni tirreniche. In tal caso, però, sarà più facile imbattersi in fenomeni particolarmente intensi come nubifragi e temporali stazionari. Questo genere di fenomeni saranno meglio individuabili a ridosso del peggioramento, pertanto ci ritorneremo nei prossimi giorni con più precisione.

Le temperature si assesteranno attorno alle medie del periodo grazie ad una ventilazione prettamente sud-occidentale, d'estrazione oceanica.