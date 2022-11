Meteo 15 giorni: tanto MALTEMPO in vista per l'Italia

Niente alte pressioni in grado di monopolizzare il tempo per molti giorni; solo perturbazioni che a fasi alterne interesseranno l'Italia da qui fino al termine del mese di novembre. L'autunno, dopo innumerevoli rinvii dovuti alle continue rimonte dell'alta pressione, questa volta sembra intenzionato a stazionare sull'Italia; le precipitazioni previste dovrebbero attenuare un po' il deficit idrico ed in montagna arriveranno anche le prime nevicate.

La media degli scenari del modello americano estrapolata per martedi 22 novembre mostra il pieno dominio delle correnti occidentali anche sul Mediterraneo:

In questo frangente, tra l'altro, viene evidenziata una forte fase di maltempo indotta da un'intensa perturbazione che dovrebbe agire in area mediterranea nel periodo suddetto.

A tal proposito, vi mostriamo la mappa relativa alla probabilità di pioggia a scala italica valida per mercoledi 23 novembre:

Risulta evidente come quasi tutta l'Italia sia ricoperta da una probabilità di pioggia elevata o molto elevata. Solo il medio-basso Adriatico e parte del meridione avranno probabilità di pioggia media. Piogge, ma anche neve in montagna specie sulle Alpi, ma non si esclude che possano essere imbiancate anche alcune vette dell'Appennino centro-settentrionale.

Stando alla mappe attuali, la situazione potrebbe presentarsi instabile anche nel periodo seguente e sempre dettata dalle correnti perturbate dall'Atlantico. Ecco la situazione estrapolata dalla media degli scenari americana per sabato 26 novembre:

Alta pressione schiacciata dalle correnti instabili atlantiche che convoglieranno verso la nostra Penisola altre piovose perturbazioni. Di conseguenza, altra pioggia in vista ed alta neve sulle Alpi.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località