Meteo 7 giorni: dall'alta pressione al GRANDE ritorno delle perturbazioni?

L'Europa è ad un passo da un marcato cambiamento meteorologico condizionato da una sensibile rimodulazione delle figure bariche tra l'Atlantico e il Vecchio Continente. A partire dalla fine di ottobre si attiverà un vasto fiume di aria fredda e instabile nord Atlantica in direzione dell'Europa centrale, coadiuvato da un rinforzo dell'alta pressione delle Azzorre nel cuore dell'oceano e ad un suo successivo allungamento sin verso la Groenlandia.

Con questa disposizione dell'anticiclone ne verrà fuori un'Europa totalmente scoperta e facile preda delle fredde correnti nord Atlantiche, che avranno modo di riportare nubi e piogge su tante regioni tra Gran Bretagna, Francia, Germania, Belgio, Austria, Svizzera e anche su parte dell'Italia.

Fino a fine mese sarà ancora l'anticiclone a dettare legge nel Mediterraneo, eccetto l'area di bassa pressione nel mar Ionio che sarà ancora responsabile di piogge e nubifragi all'estremo sud (leggi qui gli approfondimenti). Durante il ponte di Ognissanti, invece, si concretizzerà un marcato cambiamento volto al ritorno della pioggia su tante nostre regioni (leggi qui gli approfondimenti).

Ritorno della pioggia al nord piuttosto probabile secondo le simulazioni GFS, nella giornata di lunedì 1 novembre (giallo e arancione= possibilità superiori al 50%):

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Martedì 26 ottobre: piogge e temporali su Calabria e Sicilia, specie sui settori ionici esposti al ciclone situato nel cuore del mar Ionio. Nubi e piogge sparse anche in Basilicata, Puglia e Campania. Tante nubi al centro, ma senza fenomeni rilevanti. Più stabile al nord. Temperature stazionarie o in lieve calo.

Mercoledì 27 ottobre: piogge e rovesci su Sicilia ionica, Calabria ionica, Basilicata e Salento. Cieli poco nuvolosi o nuvolosi su Puglia centrale e settentrionale, Molise, Abruzzo, Campania. Stabile sul resto d'Italia. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Giovedì 28 ottobre: persiste il maltempo su Sicilia e Calabria meridionale. Fenomeni in estensione anche alla Sardegna. Graduale miglioramento sul resto del sud. Stabile su tutto il centro e il nord. Temperature in lieve aumento.

Venerdì 29 ottobre: poche variazioni rispetto al giorno precedente. Maltempo sulle isole maggiori e Calabria meridionale. Più stabile sul resto d'Italia. Temperature stazionarie.

Sabato 30 ottobre: residui fenomeni all'estremo sud, graduale aumento della nuvolosità al nord ma senza fenomeni rilevanti. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Accumuli di pioggia fino a domenica in Italia. Piogge importanti all'estremo sud, ma si nota anche il ritorno della pioggia al Nordovest. (vedi mappe).

Domenica 31 ottobre: tempo in peggioramento al nord per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Piogge su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, in estensione al Nordest entro sera. Nubi in aumento al centro, più stabile al sud eccetto residue piogge in Sicilia. Temperature in aumento.

Lunedì 1 novembre: maltempo diffuso al nord con piogge e rovesci, maltempo in estensione al centro. Stabile al sud. Temperature in ulteriore aumento.

