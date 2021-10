Meteo 15 giorni: tempo spesso INSTABILE con occasioni per PIOGGE anche al NORD

Cambio di scenario sullo scacchiere mediterraneo ed europeo nei primi giorni di novembre. L'alta pressione che ha campeggiato sull'Europa centrale e sul nord Italia leverà le tende, in favore di un tempo maggiormente dinamico proveniente dall'Atlantico.

L'autunno scialbo che fino ad ora ha interessato molte regioni italiane (fenomeni estremi a parte), verrà sostituitpo da una stagione decisamente più movimentata che dovrebbe concedere la pioggia a molte regioni, anche al nord, in un contesto progressivamente più freddo e ventoso.

La prima mappa mostra la medie degli scenari del modello americano valida per mercoledi 3 novembre:

Per prima cosa notiamo l'alta pressione che si porterà con un massimo in Atlantico, liberando dalla sua oppressione l'Europa centrale e gran parte della nostra Penisola. Al suo posto prenderà piede una vasta depressione ricolma di aria fredda che renderà instabile e piovoso il tempo al nord e al centro, con la neve sulle Alpi a quote non troppo elevate.

Al sud avremo invece condizioni maggiormente variabili, con schiarite, annuvolamenti, qualche pioggia, ma in un contesto gradevole e ventoso.

Volgendo lo sguardo a prua e arrivando a sabato 6 novembre, la media degli scenari del modello americano ci mostra la seguente evoluzione.

Correnti fresche nord atlantiche (frecce blu) scorreranno lungo la spalla dell'alta pressione atlantica posizionata poco a nord della Penisola Iberica.

Con questa situazione, sull'Italia avremo un tempo fresco e variabile, con piovaschi o rovesci più probabili al centro, al sud e sulle Isole in un contesto abbastanza ventoso. Poche, nel complesso, le piogge al nord.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località