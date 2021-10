Meteo PONTE di OGNISSANTI, gli ultimi aggiornamenti: bel tempo o PIOGGIA?

Il quadro barico europeo potrebbe subire importanti cambiamenti nei prossimi giorni, in corrispondenza del "ponte di Ognissanti" che comprende domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre.

L'alta pressione che attualmente stazione su mezza Italia (quella settentrionale e parte di quella centrale) sarà protagonista molto probabilmente fino al 30 ottobre, causando un ulteriore intensificazione della siccità già troppo pesante su molte località del nord.

Il sud, invece, farà ancora i conti con un ciclone situato e bloccato nel mar Ionio (leggi l'approfondimento).

Tuttavia, come già anticipato qui, le carte in tavola sono destinate a cambiare nettamente su gran parte d'Europa con l'avvio del mese di novembre: la ripresa del vortice islandese (discussa qualche giorno fa in questo articolo) favorirà un successivo calo di pressione sull'Europa occidentale, sulla quale irromperà aria nettamente più fresca e instabile nord Atlantica.

Questo fiume d'aria instabile invaderà gran parte dell'Europa centrale e settentrionale, riuscendo a condizionare anche parte della nostra penisola.

Nella mappa si nota il fronte instabile atlantico che invade gran parte dell'Europa nord-occidentale (modello GFS per lunedì 1 novembre):

Le perturbazioni atlantiche, dunque, torneranno a bagnare la nostra penisola a cominciare dal tanto dimenticato nord Italia e lo faranno a partire proprio dal ponte di Ognissanti.

I primi segni di peggioramento potrebbero arrivare da domenica 31 grazie all'ingresso di nubi e piogge sul Nordovest, mentre per il peggioramento più corposo bisognerà attendere la giornata di lunedì 1 quando un vasto fronte perturbato potrebbe invadere gran parte del nord e parte del centro.

Domenica 31 ottobre: nubi e piogge sul Nordovest, in estensione a Emilia, Veneto, Trentino Alto Adige in serata. Nubi in aumento sul centro Italia ma senza fenomeni significativi. Al sud avremo tempo più stabile, eccezion fatta per la Sicilia dove sarà possibile qualche residua pioggia legata all'attuale ciclone.

Lunedì 1 novembre: forte peggioramento su gran parte del nord con piogge e temporali (nella mappa qui sopra si notano gli accumuli di pioggia attesi al nord entro lunedì sera). Torna la neve sulle Alpi in alta quota. Maltempo in graduale estensione al centro Italia.

Tempo più stabile al sud dove registreremo anche un aumento consistente delle temperature.