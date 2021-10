PIOGGE al NORD: quando potrebbero arrivare?

Le regioni settentrionali attendono il transito delle perturbazioni atlantiche che in questo autunno non si sono ancora viste o si sono degnate di fare solo brevi comparse. Ne risulta un quadro pluviometrico pesantemente deficitario su alcune regioni, ad esempio il basso Piemonte, il ponente ligure e l'Emilia Romagna.

Vi sono poi aree che hanno sanato il deficit di pioggia con un singolo evento alluvionale o un nubifragio, ma le piogge organizzate ed estese che dovrebbero accompagnare questa stagione, non si sono ancora manifestate.

Arriveranno? Durante questa settimana no. La pioggia (pure troppa) sarà di esclusiva competenza delle estreme regioni meridionali, mentre il settentrione non riuscirà ancora a scrollarsi di dosso l'alta pressione e il secco conseguente.

Se ci spingiamo oltre, qualcosa potrebbe muoversi nei primi giorni di novembre, anche se non emerge ancora una linea piovosa univoca da parte dei modelli.

A tal proposito, il modello europeo è abbastanza ottimista circa il transito di una perturbazione al nord tra domenica 31 ottobre e lunedi 1 novembre:

Secondo il modello nostrano, il fronte avrebbe una penetrazione sufficiente a portare piogge benefiche su tutto il nord, anche nelle aree maggiormente bisognose. Verrebbero coinvolte dai fenomeni anche la Toscana e gran parte delle regioni centrali, mentre il sud sarebbe interessato meno.

Il modello americano invece non mostra una situazione ottimale per avere piogge su tutto il nord nel medesimo periodo:

La perturbazione ci sarebbe, ma la sua scarsa penetrazione potrebbe determinare le solite ombre pluviometriche proprio sulle regioni maggiormente bisognose di pioggia.

Insomma, i tentativi per un cambiamento in favore della pioggia al nord ci sono, ma al momento non siamo ancora in grado di dire se andranno a buon fine. La maggior parte delle elaborazioni propende comunque per una perturbazione "penetrante" ad inizio novembre, con pioggia su buona parte del settentrione; si spera ovviamente che le cose vadano così.

