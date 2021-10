MALTEMPO: ancora PIOGGE INTENSE e TEMPORALI fino a mercoledi 27 su alcune regioni italiane

Le estreme regioni meridionali, secondo le ultime analisi, resteranno sotto fenomeni molto intensi almeno fino alla giornata di mercoledi 27 ottobre.

L'insistenza di una depressione in loco non permetterà un miglioramento in tempi brevi. La Sicilia e il settore ionico saranno quindi investite da rovesci e temporali che a più riprese implementeranno il già alto bottino pluviometrico della zona. Per un miglioramento o un attenuazione dei fenomeni, si dovrà attendere giovedi 28 ottobre.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di martedi 26 ottobre:

MALTEMPO FORTE sarà ancora presente al meridione, in modo particolare tra la Sicilia orientale e la Calabria Ionica. In queste zone sarà ancora alto il rischio di nubifragi ed alluvioni lampo.

Rovesci di un certo peso interesseranno anche nel braccio di mare tra la Sardegna e la Sicilia; piovaschi invece si attiveranno al centro (ad esclusione della Toscana) e tra la Romagna e il basso Veneto, ma cose di poco conto. Sul resto del nord e sulla Toscana asciutto e soleggiato.

Questa invece è la previsione attesa in Italia per mercoledi 27 ottobre:

Maltempo in Sicilia, specie sui settori centro-meridionali dell'Isola con rischio di piogge e rovesci intensi. Piovaschi anche tra la Sardegna e il centro, ma alternati a lunghe pause asciutte, senza accumuli importanti. Su tutte le altre regioni tempo asciutto e in larga parte soleggiato.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località