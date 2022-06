Meteo 7 giorni: CALDO per gran parte della settimana, incursione INSTABILE da venerdì?

L'anticiclone africano pian piano si espande nuovamente verso l'Italia e riuscirà ad inglobarla quasi interamente per tutta la settimana. In particolare saranno le regioni del nord e del medio-alto Tirreno a risentire maggiormente degli affetti dell'anticiclone, soprattutto sul lato termico: la colonnina di mercurio salirà agevolmente oltre i 30°C con picchi isolati di 34-35°C, mentre sui settori adriatici e al sud avremo temperature certamente più gradevoli.

Non trattandosi di un robusto anticiclone sarà facile imbattersi in temporali pomeridiani nelle aree interne, da nord a sud, come ben specificato in questo articolo.

Ma attenzione: tra venerdì 17 e domenica 19 l'anticiclone potrebbe ulteriormente indebolirsi sulle regioni del centro e del sud, favorendo la discesa di un nucleo fresco (in alta quota) e molto instabile che darebbe vita ad una severa ondata di temporali.

Sia venerdì che sabato potremmo assistere a tanti acquazzoni e forti temporali nelle aree interne del centro e del sud, specie su Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, con fenomeni talvolta violenti (ci riferiamo al rischio elevato di grandine e forti raffiche di vento).

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 14 giugno: stabile su quasi tutta Italia, eccezion fatta per temporali sparsi sui monti e in pianura Padana. Caldo in aumento ma senza eccessi.

Mercoledì 15 giugno: anticiclone nel Mediterraneo centro-occidentale, Italia ai margini del grande caldo. Temporali sparsi nelle aree interne da nord a sud, specie sui monti. Temperature stazionarie.

Giovedì 16 giugno: anticiclone africano in netto rinforzo ovunque, caldo fino a 37°C al nord. Isolati temporali nelle aree interne e in montagna. Temperature in aumento anche al centro e al sud.

Venerdì 17 giugno: anticiclone al nord e alto Tirreno, possibile incursione di aria instabile dai Balcani verso il centro e il sud. Rischio temporali intensi nelle aree interne. Temperature stazionarie.

Sabato 18 giugno: possibile irruzione fresca in arrivo sulle regioni del centro e del sud, con temporali diffusi e rovesci. Temperature in calo.

Domenica 19 giugno: isolati temporali, anche intensi, al sud. Più stabile sul resto d'Italia. Temperature stazionarie.

Lunedì 20 giugno: migliora nettamente al sud, mentre avanzerà un nuovo peggioramento al nord ricco di temporali (da confermare).

