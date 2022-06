Non solo CALDO: tanti TEMPORALI pomeridiani in arrivo in settimana

Il caldo avanza verso l'Italia e sarà protagonista per quasi tutta la settimana: il merito va senza dubbio all'anticiclone africano in netta espansione verso il Mediterraneo, sebbene occorre ricordare che la parte più calda del promontorio anticiclone non punterà direttamente l'Italia (come già accennato in questo articolo).

Questo significa che vivremo una settimana generalmente calda ma senza pesanti eccessi! Le temperature più alte le registreremo sulle regioni tirreniche e a sprazzi in pianura Padana, dove la colonnina di mercurio si porterà agevolmente attorno ai 33-35°C. Discorso diverso per le regioni adriatiche e parte del sud, dove le temperature oscilleranno tra i 27 e 32°C.

Tuttavia caldo e bel tempo non saranno gli unici protagonisti della settimana. L'anticiclone non sarà particolarmente forte e coriaceo lungo lo Stivale, visto che la parte più calda e stabile interesserà la penisola iberica: il risultato sarà la formazione dei tipici temporali di calore estivi nelle aree interne della penisola, da nord a sud.

I temporali e gli acquazzoni pomeridiani o serali si manifesteranno per buona parte della settimana, andando a coinvolgere principalmente l'arco alpino e la catena appenninica. Trattandosi di temporali è lecito attendersi isolati fenomeni intensi come grandine e raffiche di vento, specie nelle aree interne e montuose di Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Calabria settentrionale, Marche, Lazio. Temporali sparsi anche sulle Alpi, l'Appennino settentrionale e a sprazzi anche in pianura Padana.