Meteo 7 giorni: ancora FRESCO ed ACQUAZZONI, ma nel week-end tornerÃ  il bel tempo

Le correnti fredde orientali che hanno reso insolito questo frangente di primavera sulla nostra Penisola, tendono lentamente ad attenuarsi. Il cambiamento avverrà con gradualità, lasciando dietro di sè una coda instabile che insisterà sul nostro Paese fino alla giornata di giovedi 22 aprile.

La prima mappa mostra la situazione attesa in Italia nella notte tra mercoledi 21 e giovedi 22 aprile:

Come si può notare, il tempo non sarà per nulla stabile sull'Italia. Avremo rovesci sparsi che saranno alternati a schiarite anche ampie, in un contesto ancora piuttosto fresco per il periodo. Sulle Alpi potrebbe fare la sua ricomparsa la neve sopra i 900-1000 metri così come sull'Appennino settentrionale al di sopra dei 1200-1300 metri.

Si tratterà dell'ultimo atto di questa lunga sequenza fredda ed instabile che ha scandito le sorti di questo aprile 2021.

Venerdi 23 aprile avremo gli ultimi fenomeni al meridione in via di attenuazione nel corso della giornata, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà buono, con tanto sole e temperature in aumento.

Arriveremo così al fine settimana con una situazione stabile e soleggiata sull'Italia, accompagnata da temperature in aumento. Ecco la mappa riferita alle ore centrali di sabato 24 aprile:

L'alta pressione dalle Isole Britanniche protenderà un lembo verso l'Italia e il Mediterraneo. Osservate l'aria fredda in ritirata ad est e la nuova protagonista del tempo, situata ad ovest del Portogallo, che dovrebbe agire al nord e su parte del centro a partire da lunedi 26 aprile.

A tal proposito, ecco la media degli scenari del modello americano imbastita questo pomeriggio per la giornata del 26:

In altre parole, da lunedi 26 aprile nord e Toscana sotto la pioggia; il resto d'Italia sotto un tiepido sole, "cullato" da correnti calde di matrice africana (freccia rossa).

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località