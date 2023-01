Meteo 7 giorni: alta pressione in SOFFERENZA dopo l'Epifania!

Una blanda perturbazione atlantica sta lambendo in queste ore il Mediterraneo centrale, tanto da regalare qualche pioggia su alcune nostre regioni. Questi fenomeni saranno più presenti tra martedì e mercoledì al nordovest ed il lato tirrenico centro-settentrionale, ma parliamo di fenomeni davvero di poco conto. L'obiettivo della perturbazione non sarà l'Italia.

Escludendo queste poche precipitazioni, si prospetta una settimana complessivamente stabile e ancora dominata dall'alta pressione su gran parte del Mediterraneo.

Anche l'Epifania sarà stabile su tutta Italia, seppur con qualche grado in meno rispetto al troppo mite Capodanno. Le masse d'aria più calde sub-tropicali, infatti, tenderanno pian piano a scendere di latitudine e lasceranno l'Italia sotto aria più fresca ma pur sempre stabile.

Ma nel prosieguo? Le possibilità di un cambio di passo, decisamente atteso, potrebbe palesarsi dall'8 gennaio. Come annunciato in questo articolo l'anticiclone potrebbe gradualmente perdere colpi sotto la spinta di correnti atlantiche un po' più pronunciate e incisive, le quali garantirebbero il ritorno delle piogge in pianura e della neve in montagna. Il periodo di spicco, in tal caso, sarebbe tra 8 e 9 gennaio.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 3 gennaio: piogge sparse su Liguria, Piemonte orientale, Lombardia. Tante nubi al nordest e centro Italia. Più stabile altrove. Temperature stazionarie.

Mercoledì 4 gennaio: rare piogge deboli su Toscana e Sardegna. Nubi al nordest e medio-basso Tirreno. Più soleggiato sul lato adriatico. Temperature in lieve calo.

Giovedì 5 gennaio: rapido miglioramento su tutta Italia, ancora alta pressione presente sull'Europa meridionale. Temperasture stazionarie.

Venerdì 6 gennaio: alta pressione ben presente su tutta Italia ed Epifania all'insegna della stabilità. Nubi e nebbie in Val Padana, soleggiato e fresco in montagna. Temperature stazionarie.

Sabato 7 gennaio: nubi più compatte al nord e centro Italia, pioviggini su Lazio, Toscana, Liguria. Temperature in lieve calo.

Domenica 8 gennaio: piogge più diffuse e organizzate al nordovest, fenomeni assenti o molto rari altrove. Temperature in lieve calo.

Lunedì 9 gennaio: maltempo sulle regioni tirreniche e al nord. Piogge a tratti di moderata entità e neve in montagna oltre 1500 metri. Possibile lento guasto anche al sud in giornata. Temperature in calo.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località