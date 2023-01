Meteo 15 giorni: alta pressione messa in CRISI dalle correnti atlantiche; arriverÃ  anche il FREDDO?

Di seguito, la media degli scenari del modello americano imbastita questo pomeriggio per martedi 10 gennaio:

La nostra Penisola si troverà nella fase di allontanamento verso levante di un fronte perturbato che agirà con molte piogge tra domenica 8 e lunedi 9 gennaio. Non sarà seguito da aria fredda, anche se la temporanea rotazione a nord-ovest delle correnti potrebbe portare qualche grado in meno sullo Stivale, ma cose di poco conto.

Il comportamento zonale delle correnti (ovvero da ovest verso est) potrebbe condizionare la prima parte del mese di gennaio. Ciò dovrebbe tenere lontane le alte pressioni che saranno schiacciate alle basse latitudini, in favore del transito di altri sistemi perturbati sull'Italia.

Il problema principale di questa situazione potrebbe essere la mancanza del freddo, con le eventuali nevicate che si limiteranno all'arco alpino, ma a quote medio-alte. Le aree appenniniche avranno invece poche possibilità di imbiancarsi, specie quelle centrali e meridionali, stante le temperature troppo elevate.

Volgendo lo sguardo ulteriormente a prua ed arrivando alla metà del mese, questa potrebbe essere la situazione:

La mappa parla da sola; alta pressione schiacciata alle basse latitudini ed arrivo sull'Italia di aria umida da ovest foriera di precipitazioni, ma non di freddo. A tal proposito, ecco la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per sabato 14 gennaio:

Come vedete, le fasi piovose non mancheranno, anche se un po' a macchia di leopardo sulla Penisola, con la neve che si farà vedere sulle Alpi.

E il FREDDO? Per farvelo vedere siamo costretti a scomodare il QUANTILE 25% a 1500 metri. Si tratta dello scenario un po' più favorevole al freddo che potrebbe potenzialmente realizzarsi nella giornata di domenica 15 gennaio, tralasciando quelli più estremi e meno probabili.

In altre parole, attualmente sussiste il 25% di possibilità che nella giornata di domenica 15 gennaio sull'Italia ci sia una 0° a 1500 metri ed una -4° a ridosso delle Alpi. Un po' poco per farci affidamento, ma non si sa mai! Continuate a seguirci.

