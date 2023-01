Modello americano: PROSSIMA SETTIMANA con l'ombrello? Gli aggiornamenti

Tralasciando qualche piovasco irrisorio che fino a mercoledì potrà lambire il nordovest e il medio Tirreno, sarà l'anticiclone a dominare su buona parte del Mediterraneo per quasi tutta la settimana. Insomma l'avvio di gennaio sta confermando e rilanciando quanto vissuto nell'ultima decade di dicembre, ovvero condizioni meteorologiche tutt'altro che invernali.

Ma dalla prossima settimana sembra profilarsi il tanto atteso cambiamento che quantomeno potrebbe riportare un po' di piogge in pianura e nevicate in montagna, assolutamente necessarie. Ve ne avevamo parlato in questo articolo e le ipotesi trovano nuove conferme nell'uscita mattutina del modello americano GFS; il quale propone un abbassamento del flusso nord Atlantico che tornerebbe ad interessare il Mediterraneo.

In particolare possiamo individuare una perturbazione da domenica 8: essa potrebbe invadere principalmente il nordovest, per poi estendersi al resto d'Italia nel corso di lunedì 9. Potrebbe rivelarsi una perturbazione rapida ma in grado di regalare un po' di piogge da nord a sud, specie sui versanti tirrenici. Queste sono le precipitazioni previste fino a lunedì 9:

A seguire altre perturbazioni nord Atlantiche potrebbero presentarsi sullo Stivale, ma al momento non si intravedono situazioni ad alta criticità e soprattutto non si intravedono ondate di freddo degne di nota. Quelle in arrivo, infatti, saranno perturbazioni perlopiù tardo-autunnali in grado di portare la neve solo in alta quota.