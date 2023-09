Fresco giÃ  coi giorni contati, si ritorna al mare a fine mese?

Le temperature stanno crollando vertiginosamente in tutta Italia, compreso il Sud, che fino a poche ore fa era ancora sotto l'influenza del caldo subtropicale con temperature ben al di sopra delle medie stagionali.

La causa è un vasto flusso d'aria fresca proveniente dal Nord Atlantico che ha invaso il Mediterraneo portando con sé piogge e temporali. Proprio in queste ore, un ampio sistema frontale sta attraversando tutto il centro-sud, provocando fenomeni localmente intensi. Segnaliamo, in particolare, grandinate notevoli con chicchi di dimensioni considerevoli tra Molise, Campania e Puglia.

Nel corso del weekend e all'inizio della prossima settimana, questa perturbazione si concentrerà sul Mar Ionio, intensificandosi ulteriormente. La massa d'aria fresca darà origine a un ciclone piuttosto insidioso, con abbondanti precipitazioni che colpiranno principalmente il versante ionico del meridione. Nel resto d'Italia, invece, tornerà il sole e le temperature inizieranno a risalire, ma senza raggiungere i livelli caldi degli ultimi giorni.

Verso la fine del mese, sembra probabile un rinforzo dell'alta pressione, ma questa volta senza l'accompagnamento di masse d'aria esageratamente calde o subtropicali. Infatti, secondo le ultime simulazioni modellistiche, le temperature a 1500 metri di altitudine non dovrebbero superare i 16 o 17 gradi, il che suggerisce che a livello del suolo potremmo avere temperature massime di circa 26 o 28 gradi. Inoltre, le notti diverranno progressivamente più fresche da nord a sud, in particolare nelle valli e nelle pianure. Tuttavia, con temperature diurne attorno ai 26-28°C, potremo ancora goderci qualche giornata in spiaggia, specialmente sulla costa tirrenica e nelle due isole maggiori, dove la percezione del caldo potrebbe essere leggermente superiore.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Domenica 24 Settembre: depressione nel cuore del Mediterraneo, maltempo diffuso su medio-basso Adriatico e al sud. Sereno altrove. Clima fresco.

Lunedì 25 Settembre: la depressione fugge sul mar Ionio, ancora piogge sul Meridione e basso Adriatico. Stabile altrove. Temperature in lieve aumento al nord.

Martedì 26 Settembre: persistono piogge e rovesci al sud, con clima molto fresco. Più stabile al nord.

Mercoledì 27 Settembre: ultime note instabili al sud, stabile e sereno altrove. Clima gradevole di giorno.

Giovedì 28 Settembre: rinforzo generale dell'alta pressione, ma con clima gradevole di giorno e molto fresco di notte.

Venerdì 29 Settembre: stabile ovunque, anticiclone in rinforzo specie al nord e lato tirrenico. Temperature in aumento specie al nord e sul lato tirrenico.

Sabato 30 Settembre: stabile su tutta Italia, anticiclone e caldo settembrino.

