Meteo 15 giorni: troppa INVADENZA dell'ALTA PRESSIONE, tuttavia...

Di seguito, la media degli scenari del modello americano valida per sabato 4 febbraio:

Gran parte del nostro Continente potrebbe essere preda di un vasto ed ingombrante anticiclone dal sapore poco invernale. Tuttavia, le correnti fredde che scenderanno sul suo bordo orientale potrebbero eventualmente fare la differenza qualora il cuore dell'anticiclone restasse defilato ad ovest o ancor meglio puntasse a nord.

Al momento si tratta di un'ipotesi minoritaria, ma che saltuariamente si presenta su alcuni clusters del modello americano, compresa la corsa ufficiale. Tuttavia, la tesi vagliata dalla media degli scenari del modello medesimo ricalca a pieno titolo le orme di un'alta pressione che pare intenzionata a spanciare verso il Mediterraneo e l'Italia, con tutte le conseguenze del caso.

Dopo una breve fase con l'alta pressione di sponda ed aria più fredda al sud e sul medio Adriatico con pochi fenoneni (prima cartina) la suddetta media ricalca per martedi 7 febbraio lo scenario seguente:

Secondo la media degli scenari americana, lo spanciamento completo dell'alta pressione potrebbe compiersi tra domenica 5 e martedi 7 febbraio, con stabilità, nebbia, smog ed una completa assenza di vento e fenomeni.

Per farla breve, sarebbe un pugno nello stomaco alla stagione invernale che già di per sè non si presenta molto in salute. Vedremo se nei prossimi giorni si potranno apprezzare variazioni sul tema, continuate quindi a seguirci.

