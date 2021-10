Meteo 15 giorni: si partirà con il FREDDO e si finirà con la PIOGGIA?

Ottobre indosserà in un primo tempo una livrea invernale, per poi tornare all'autunno più classico con le piogge atlantiche? E' una domanda dalla non facile risposta.

Riteniamo probabile una situazione piùttosto fredda attorno a metà mese, che sarà però seguita da qualche giorno di alta pressione. Successivamente potrebbe arrivare il turno delle correnti umide occidentali foriere di piogge in un contesto però più mite sul finire della seconda decade ottobrina.

Andiamo con ordine, esaminando la situazione proposta questo pomeriggio dal modello americano per sabato 16 ottobre:

Cosa notiamo? Le correnti fredde (frecce blu) in fase di allontanamento della nostra Penisola, ma con ingerenze ancora possibili lungo le regioni del versante adriatico e al meridione dove saranno presenti rovesci e qualche nevicata sopra i 1500 metri in Appennino.

Sul resto d'Italia si prevede una situazione tranquilla, con temperature in aumento ad iniziare dai settori occidentali e dalla Sardegna.

Tra lunedi 18 e mercoledi 20 ottobre l'alta pressione, probabilmente, darà una spallata all'aria fredda deviandola verso levante, assicurando all'Italia un tempo stabile e più mite da nord a sud.

Successivamente, ma entriamo nel campo delle ipotesi, l'alta pressione potrebbe abbassarsi di latitudine consentendo l'ingresso di correnti miti e umide dall'oceano. La seconda mappa mostra la situazione estrapolata dalla media degli scenari americana per giovedi 21 ottobre:

Ecco le sopracitate correnti occidentali umide che potrebbero introdurre le prime perturbazioni da ovest con piogge ad iniziare dalle regioni settentrionali, ma in un contesto decisamente più mite.

